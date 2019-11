Smeyers (N-VA): “Buurgemeenten moeten meebetalen aan nachtopvang dak- en thuislozen” Rutger Lievens

12 november 2019

14u36 4 Aalst OCMW’s uit buurgemeenten van Aalst die daklozen naar de nachtopvang willen doorverwijzen, moeten eerst een overeenkomst sluiten met het OCMW en CAW van Aalst. De buurgemeenten zullen ook een vergoeding moeten betalen om de nachtopvang betaalbaar te houden. “We vullen onze rol als centrumstad uiteraard in. Maar de problematiek van de dak- en thuisloosheid is geen Aalsters probleem. Buurgemeenten zullen eerst een overeenkomst moeten sluiten met het CAW voor ze daklozen kunnen doorverwijzen naar de nachtopvang van Aalst”, zegt ze.

“Voortaan staat de nachtopvang open voor dak- en thuislozen die worden aangemeld door OCMW’s die met OCMW Aalst en CAW een overeenkomst zullen afsluiten. Zo beheren we samen de aanmelding en bezetting van de bedden”, legt schepen Sarah Smeyers (N-VA) uit. “Momenteel is de nachtopvang er voor daklozen die worden aangemeld door OCMW Aalst, CAW en de gemeente Denderleeuw. Zij sloten een overeenkomst af met het CAW. Er is ook de politie die daklozen aanmeldt. Na een eerste nacht volgt een begeleidingsgesprek en wordt de dakloze teruggestuurd naar het OCMW”, legt Smeyers (N-VA) uit.

De oproep is enkel gericht aan de OCMW’s van eerstelijnszone Aalst, Dender, Dender Zuid en Panacea. Wat neerkomt op een twintigtal OCMW’s, indien zij op een billijke manier meebetalen aan de organisatie van de nachtopvang. “In 2020 betaalt OCMW Aalst bijvoorbeeld voor de nachtopvang alleen al 389.000 euro. Dat komt neer op een zuivere Aalsterse financiering van de nachtopvang. Net als Gent delen wij de mening dat dit niet langer wenselijk is. Enkel de steden die het organiseren, betalen vandaag enkel voor deze organisatie”, zegt Smeyers (N-VA).

Smeyers geeft mee dat Aalst door haar sociale ambities de grootste kost zal blijven dragen. “Maar met een billijke financiële bijdrage bieden de gemeentes voortaan ook hun doelgroep een dak boven het hoofd”, zegt ze. “Enkel de lokale besturen die met ons en het CAW een overeenkomst afsluiten, kunnen dus gebruikmaken van de nachtopvang”, verduidelijkt Smeyers.