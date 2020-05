Sluikstorten is een ware plaag: “Zet geen afval naast textielcontainers” Rutger Lievens

13u21 4 Aalst Afvalintercommunale Ilva uit Aalst vraagt om niet te sluikstorten aan textielcontainers.

“De afgelopen weken hebben veel mensen kasten, zolders en kelders opgeruimd. Daarbij zijn heel wat spullen voor De Kringwinkel klaargezet. Ook kleren en ander textiel wil men een tweede leven bieden. De aanvoer naar de textielcontainers is evenwel zo massaal, dat die heel snel vol zitten. Dit leidt helaas tot sluikstorten naast de containers”, zegt Tina Verraes van Ilva.

“We vragen daarom dat textiel nog even wordt bijgehouden. Is de textielcontainer vol, dan mogen er geen zakken naast gezet worden, want dat is sluikstorten en dus zeker niet toegelaten. Ander afval hoort sowieso niet thuis in textielcontainers”, zegt ze. “Binnenkort kunnen herbruikbare goederen weer afgegeven worden in De Kringwinkels zelf. Vanaf wanneer dit zal kunnen, vind je terug op www.dekringwinkel.be.”