SlowTV van de bovenste plank op Kunstoevers: Guy (70) filmt wandeling door Kluizenbos Rutger Lievens

15 april 2020

15u15 0 Aalst Wandelen is nog altijd toegestaan tijdens deze lockdown, maar dankzij Guy Temmerman hoef je je huis niet meer uit voor een tocht door het Kluizenbos in Aalst. Hij maakte een wandeling van bijna een uur door de prachtige natuur van het Kluizenbos en filmde dat. KunstoeversTV zendt zijn video uit.

Kunstoevers is elk jaar de ideale uitlaatklep voor artistieke geesten in Aalst. Dit jaar, door het coronavirus, verloopt alles digitaal. Op KunstoeversTV worden filmpjes getoond van creatieve Aalstenaars. Sommigen vertellen over hun schilderkunst, andere lezen een gedicht. Guy Temmerman (70) stuurde een sterk staaltje van ‘SlowTV’ naar Kunstoevers.

In een 52 minuten durende video wandelt Guy door het Kluizenbos. Een prachtig stukje natuur op de grens van Aalst, Erembodegem en Affligem. “Ik had nooit gedacht dat het de selectie zou halen van Kunstoevers”, zegt Guy. “Ik wandel soms tot vijf keer per week in de natuur in mijn omgeving. Deze keer had ik mijn iPad mee om alles te filmen. Mensen kunnen zo de wandeling maken en ik voorzie van wat commentaar. Het Kluizenbos ken ik als mijn broekzak. In samenspraak met Natuurpunt bestrijd ik er de reuzeberenklauw, een invasieve exoot. Al duizenden reuzenberenklauwen heb ik daar vernietigd. Hopelijk staat er in het bos binnen enkele jaren geen enkele meer”, zegt hij.