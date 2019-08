Slingeren aan de trapeze in De Gendarmerie: “Combinatie van armspieren, buikspieren en durf” Rutger Lievens

20 augustus 2019

19u48 5 Aalst Circusfestival Cirk komt eraan en daarom organiseert de stad Aalst deze week workshops trapeze. Op het binnenplein van De Gendarmerie slingerden enkele dames en een heer aan de trapeze.

Dorien Dooms was een van de dames die voor het eerst aan de trapeze hing en dat ging meteen vrij vlot. Zij werkt ook bij de stad Aalst en organiseert mee deze initiatie. “Dit weekend is het Cirk en binnenkort start ook Studio Cirk, de Aalsterse circusschool. Tijdens het circusfestival mag je alleen kijken naar de acrobaten, maar met deze initiatie willen we de mensen de kans geven zelf te proeven via een workshop trapeze”, legt ze uit.

Niet voor mensen met hoogtevrees, je hebt er een portie durf voor nodig. “En ook wat armspieren en buikspieren om je benen omhoog te heffen”, zegt Sarah Van Den Bossche. Maar eens aan de trapeze is het wel fijn om mee te maken, getuigen de deelnemers.

Je kan je nog inschrijven voor de workshop op woensdagavond. Woensdagnamiddag is er een sessie voor 12- tot 15 jarigen.