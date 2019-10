Slagen om “afgepakte parkeerplaats” in parking Hopmarkt brengen chauffeur voor rechter Nele Dooms

21 oktober 2019

14u35 0 Aalst Omdat hij een andere chauffeur sloeg en bij de keel greep, moet Kris M. uit Aalst zich voor de Dendermondse rechtbank verantwoorden. Er hangt hem 6 maanden gevangenisstraf boven het hoofd. De feiten speelden zich af in de ondergrondse parking aan de Hopmarkt in Aalst. M. pikte het niet dat een andere chauffeur net voor hem een parkeerplaats inreed en ging door het lint.

De feiten speelden zich ruim een jaar geleden af, in september 2018. Het was druk die zaterdag in de stad en dus waren bijna alle parkeerplaatsen in de parking Hopmarkt ingenomen. Toen M. een vrije plaats in de gaten kreeg en die wilde oprijden, nam vlak voor hem een andere chauffeur die in. Het zorgde ervoor dat M. in woede ontstak.

“De man stapte uit, trok het portier van mijn cliënt open en greep die vast”, vertelde de advocaat van het slachtoffer tijdens het proces aan de rechter. “Het slachtoffer nam zijn GSM om te filmen wat er gebeurde, maar werd daarop bij de keel gegrepen. Hij kon zelfs niet meer ademen. M. beweerde achteraf dat hij dacht dat mijn cliënt een wapen nam, maar dat zijn klinkklare nonsens. Wat wel gebeurde is dat M. mijn cliënt toeschreeuwde dat hij terug naar zijn eigen land moest en de wagen zeker gestolen zou zijn. Volgens mij zit achter deze feiten ook een racistische drijfveer.”

Het slachtoffer vorderde een schadevergoeding van liefst 1.000 euro. Volgens de advocaat van beklaagde M., die zelf niet aanwezig was op zijn proces, is dat bedrag “buiten proportie”. “M. beseft de ernst van zijn daden en dat dit niet had mogen gebeuren”, zei die. “Maar er is ook nog de context. Eindelijk zag M. een vrije parkeerplaats na lang zoeken en toen hij die voor zijn neus weggesnoept zag, was hij in zijn wiek geschoten. Voor de rest heeft deze man een blanco strafblad. Hij wil een schadevergoeding betalen, maar niet zo’n hoog bedrag. We stellen 125 euro voor.”

De openbaar aanklager vorderde een celstraf van 6 maanden, gekoppeld aan probatievoorwaarden zodat M. een cursus agressiebeheersing kan volgen. M.’s advocaat drong aan op de gunst van de opschorting. De rechter velt vonnis op 18 november.