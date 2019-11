Slachtoffers Bende Van Nijvel laatste keer herdacht op parking Delhaize: “Afscheid van de parking waar onze familie 34 jaar geleden werd afgeslacht” Rutger Lievens

10 november 2019

09u29 1 Aalst Op de parking van de Delhaize aan de Parklaan van Aalst zijn zaterdagavond de slachtoffers van de Bende Van Nijvel herdacht door familieleden en vrienden. 34 jaar geleden verloren acht mensen er het leven, ze werden genadeloos vermoord tijdens een aanslag van de Bende Van Nijvel. Elk jaar worden er kaarsjes aangestoken aan de Delhaize op 9 november. Voor de laatste keer op de parking zoals we ze kennen, want er komt een nieuw Delhaize-gebouw.

David Van de Steen, wiens ouders en zusje gedood werden tijdens de aanval, nam het woord. “34 jaar geleden werden mijn ouders en mijn zus hier bewust afgeslacht op deze parking. Het was een terroristische aanslag om de bevolking bang te maken. Het was op een zaterdag 9 november en nu is het opnieuw zaterdag de 9de november. De cirkel is rond, maar vergeten doen we ze nooit. Iemand vertelde me eens: rouwen dat is graag zien. Wij rouwen al 34 jaar en we zien al 34 jaar graag. Lieve Rebecca, lieve pa en lieve ma, ik zie jullie nog altijd graag”, zei David.