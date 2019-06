Slachtoffer overgoten met frietvet en mes op de keel: dader krijgt vier jaar cel in beroep Jeffrey Dujardin

11 juni 2019

17u10 0 Aalst Een man die in een vlaag van woede een buurvrouw vreselijk toetakelde, overgoot met frietvet en mayonaise en haar hele interieur vernielde, heeft in beroep vier jaar cel gekregen. F.B. uit Aalst kreeg in eerste aanleg drie jaar cel voor de poging doodslag die hij pleegde op 15 mei vorig jaar.

“Ik ben een wrak, ik heb niks meer. Hij beseft niet wat hij mij heeft aangedaan”. Dat getuigde slachtoffer Corry V. in het Gentse hof van beroep. “Ik dacht echt dat ik ging sterven die dag dat hij me aanviel. Op handen en voeten, en compleet onder het bloed, ben ik uit mijn appartement naar de straat gekropen voor hulp.”

50 euro

De feiten waar Corry slachtoffer van werd zijn dan ook afschuwelijk. De twee hadden ooit een kortstondige seksuele relatie nadat ze elkaar leerden kennen als medebewoners van hetzelfde flatgebouw in Aalst. Daarna waren we gewoon vrienden. Maar op 15 mei 2018 ging het mis. “B., dronken op dat ogenblik, schopte haar voordeur in. Hij vroeg 50 euro om cocaïne te kopen”, vertelt de procureur-generaal in beroep.

Hij vroeg haar geregeld geld om zijn drugsverslaving te onderhouden. Toen ze zei dat ze geen geld had, sloegen zijn stoppen door

“Hij vroeg haar geregeld geld om zijn drugsverslaving te onderhouden. Toen ze zei dat ze geen geld had, sloegen zijn stoppen door. Hij sloeg en schopte haar meermaals en gooide onder andere een vaas op haar hoofd. De man nam een glasscherf en gaf haar verschillende snijwonden. Ze werd overgoten met frituurolie en mayonaise. En hij nam zelfs een keukenmes en zette hij het tegen haar hals.”

De vrouw kon vluchten terwijl de B. haar auto aan het bewerken was, “Twee zijspiegels vlogen eraf en alle banden werden plat gestoken”, aldus de procureur-generaal in beroep, die een celstraf van vijf jaar vorderde. Een lange gevangenisstraf is wat de beklaagde nodig heeft. Het lijkt me het enige effectieve hier.”

Geen snijbeweging

De advocaat van B. geloofde niet dat zijn cliënt haar wilde doden. “Hij maakte geen snijbewegingen met het keukenmes, hij zette enkel druk op haar hals. De snijwonde in haar hals komt door die druk.” Daarnaast verklaarde zijn advocaat dat zijn cliënt vrijwillig weer wegging. “Hij verliet zelf haar appartement en ging uiteindelijk in zijn zetel liggen, waar de politie hem heeft aangetroffen. Dat neemt niet weg dat de feiten zeer ernstig zijn. Maar hij beseft dat hij een heel groot trauma bij het slachtoffer heeft teweeggebracht. Hij aanvaardt zijn situatie en vraagt om hulp voor zijn drankprobleem. Een residentiële opname lijkt me het beste in zijn geval.”

De advocaat van het slachtoffer geloofde niet in het verhaal van B. “Het geheel van al die feiten, dat is een poging om te doden. Dat kan je niet teniet doen door te zeggen dat er geen snijbeweging was. Meneer was een ongeleid projectiel dat alles heeft kapotgemaakt. Zij is letterlijk op handen en knieën tot bij haar buurman moeten kruipen, ze heeft doodsangsten doorstaan.” B. kreeg het laatste woord waarin hij zich verontschuldigde. “Ik heb nooit de intentie gehad om haar te doden, het spijt me.”

Het hof oordeelde dat de poging doodslag bewezen bleef en gaf de man een zwaardere straf, vier jaar cel.