Skill BuilderS schenkt 60 laptops voor Aalsterse leerlingen Frank Eeckhout

20 april 2020

15u38 0 Aalst Het bedrijf Skill BuilderS uit Nieuwerkerken heeft 60 gebruikte laptops geschonken voor kinderen uit Aalsterse basisscholen die thuis de mogelijkheid niet hebben om online les te volgen.

Vorige week werd in Aalst het startschot gegeven voor de inzamelactie van laptops voor kinderen uit het basisonderwijs. Door de coronacrisis zijn scholen aangewezen op afstandsonderwijs. Sommige kinderen in Aalsterse basisscholen hebben echter thuis de mogelijkheid niet om online les te volgen of instructiefilmpjes te bekijken. ““Het is belangrijk dat alle leerlingen onderwijs kunnen krijgen, ook als dit nu op afstand moet gebeuren”, legt Karim Van Overmeire (N-VA), schepen van Onderwijs uit. “Om de gezinnen die daar nood aan hebben ondersteuning te bieden, werd een samenwerking op poten gezet waarbij we tweedehands laptops inzamelen. Die worden dan opnieuw verdeeld onder de Aalsterse gezinnen die daar nood aan hebben. Het Aalsterse IT-bedrijf Tech Data engageert zich om deze laptops opnieuw gebruiksklaar te maken.”

Het bedrijf Skill BuilderS uit Nieuwerkerken nam de oproep ter harte en besloot om 60 gebruikte laptops te schenken. “We zijn blij dat we vanuit Skill BuilderS kunnen bijdragen aan dit waardevolle project. We blijven bewust gevoelig voor maatschappelijk geëngageerde projecten die aansluiten bij ons doel: Verder met ieders talent. Omdat we graag iets terugdoen voor de wereld rondom ons en willen meewerken aan een betere plek voor ons allen", zegt Operation Manager Carl Van Mol.

De onderwijspartners hopen dat nog bedrijven het mooie gebaar van Skill Builders volgen en ook een aantal laptops doneren. Daarnaast loopt ook een geldinzameling via de Vierdewereldgroep, want er hangt vanzelfsprekend een prijskaartje aan het in orde zetten van de laptops. Burgers kunnen ook nog steeds een laptop schenken en hem binnenbrengen op het administratief centrum van de stad. Voor meer info: onderwijs@aalst.be.