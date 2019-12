Situatie onhoudbaar nu schepen Ilse Uyttersprot (CD&V) bevoegdheden definitief verliest: “8.000 euro per maand verdienen voor twee uur werk per week, dat kan niet” Rutger Lievens

18 december 2019

13u34 92 Aalst Het stadsbestuur van Aalst blijft bij haar beslissing om schepen Ilse Uyttersprot (CD&V) haar bevoegdheden definitief niet terug te geven. Die bevoegdheden zijn nu verdeeld onder de andere leden van het schepencollege, met als resultaat dat Ilse Uyttersprot werkloos achterblijft. Haar loon behoudt ze: 8.000 euro bruto per maand. Toch denkt ze niet aan opstappen: “Als D’Haese CD&V uit de meerderheid wil, dan moet hij het schepencollege maar ontbinden”, zegt CD&V Aalst.

Nadat CD&V tegen het meerjarenplan stemde op de gemeenteraad lag ook het lot van Ilse Uyttersprot vast. De kans dat zij als schepen haar bevoegdheden zou terugkrijgen was nihil. Het stadsbestuur van Aalst besliste dan ook de dag nadien om de bevoegdheden definitief te verdelen onder de andere schepenen.

“Op de gemeenteraad is duidelijk geworden dat de CD&V-fractie geïmplodeerd is”, zegt burgemeester Christoph D’Haese (N-VA). “De stemming over de meerjarenbegroting werd uitgelegd als een vertrouwensstemming en er is heel wat druk van mijn schouders nu er 23 mensen in de gemeenteraad daarover hun vertrouwen hebben gegeven. Maar het was wel een andere meerderheid die de begroting goedkeurde”, vertelt de burgemeester. Twee CD&V’ers stapten uit hun partij en zetelen voortaan als onafhankelijke. Zij keurden mee goed. Ook N-VA, Open Vld en Michel Van Brempt (Forza Aalst) stemden voor.

Uniek in Aalsterse politieke geschiedenis

“Een deel van de coalitie heeft het niet goedgekeurd. Een deel van CD&V-mandatarissen zijn schepen Beulens van CD&V afvallig geweest. We zitten in een heel merkwaardige situatie die uniek is in de Aalsterse politiek dat tijdens een gemeenteraad een partij die deel uitmaakt van de coalitie, dat die zichzelf zonder budgettaire middelen zet. Een heel rare situatie. Van de CD&V die bestaat uit zes leden, stemden er twee voor en vier tegen de meerjarenplanning. Onder die vier die zichzelf uit de coalitie plaatsen, daar was schepen Uyttersprot bij.”

In het stadsbestuur werden de bevoegdheden herverdeeld. “Vandaag (woensdag, nvdr.) hebben we met acht op de negen leden van het stadsbestuur gezegd dat we met de nieuwe coalitie willen doorgaan. Dat betekent dat de bevoegdheden van schepen Uyttersprot (CD&V) verdeeld zijn onder de andere leden van het schepencollege. Ikzelf heb geen nieuwe bevoegdheden. Cultuur gaat naar schepen De Gucht (Open Vld), Sport naar schepen De Ridder (N-VA), Jeugd en Vrije tijd is voor schepen Beulens (onafhankelijk), Kerkfabrieken wordt waargenomen door schepen Van Overmeire (N-VA), schepen Verdoodt (N-VA) neemt Facility over”, zegt de burgemeester.

8.000 euro per maand

Over en out voor Ilse Uyttersprot (CD&V), zou je denken. Blijft zij aan als schepen zonder bevoegdheden? Een schepen kost Aalst 8.000 euro per maand. Op het kabinet van schepen Uyttersprot zijn er ook twee voltijdse en twee halftijdse medewerkers in dienst. Elke maand die voorbijgaat zal de druk verhogen op schepen Uyttersprot en zullen de vragen groeien waarom een schepen zonder bevoegdheden 8.000 euro blijft incasseren.

De burgemeester kan hier iets aan doen, maar vertikt het. Hij kan perfect het schepencollege ontbinden en een nieuwe meerderheid samenstellen. Het feit dat hij dit niet doet, wil zeggen dat hij CD&V niet uit de meerderheid wil Yves De Graeve, voorzitter CD&V Aalst

Ilse Uyttersprot heeft gespeeld en verloren dus, maar volgens CD&V-voorzitter Yves De Graeve zal ze niet opstappen. “Christoph D’Haese heeft dit probleem gecreëerd. Er is heus wel werk genoeg voor schepen Uyttersprot, zelfs zonder bevoegdheden. Ze kan perfect elk dossier opvragen dat ze wil bestuderen en stemmen op de schepencolleges”, zegt Yves De Graeve. Vraag blijft wat er voor CD&V nog te winnen valt door in dit schepencollege te blijven zitten, buiten het loon voor schepen Uyttersprot. “De burgemeester kan hier iets aan doen, maar vertikt het. Hij kan perfect het schepencollege ontbinden en een nieuwe meerderheid samenstellen. Het feit dat hij dit niet doet, wil zeggen dat hij CD&V niet uit de meerderheid wil.”