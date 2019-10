Sint-Maarten komt op 9 november naar Aalst Rutger Lievens

07 oktober 2019

14u27 0 Aalst Sint-Maarten en zijn Zwarte Pieten brengen een bezoek aan Aalst op zaterdag 9 november. Zijn boot meert aan om 15 uur aan het Werfplein.

Stad en Feestcomité twijfelden over de datum van het feest voor Sint-Maarten tussen 2, 3 en 9 november. Het is uiteindelijk 9 november geworden. “Naar goede gewoonte arriveert de Sint met zijn boot op het Werfplein om 15 uur. Hij trekt samen met zijn pieten tegen 15.30 uur via de Molenstraat naar de Grote Markt. Daar opent het Sint-Maartendorp waar alle kinderen kunnen deelnemen aan leuke opdrachten: zakkenlopen, ballen gooien, een pakjestoren bouwen, meedansen tijdens de Pietengym”, zegt de stad Aalst. “Na iedere opdracht krijgt elk kindje een stempel. Een volle stempelkaart (3 stempels) levert hen een leuk geschenkje op.”

“Iedereen kan ook met de Sint op de foto in het Huis van het Kind in de rechtervleugel van het oude stadhuis. Wie deelneemt aan de tekenwedstrijd, kan zijn of haar tekening persoonlijk aan de Sint geven of deponeren in de Hemelbus aan het oude stadhuis of in het stedelijk zwembad”, aldus de stad. De kleurplaat kan je downloaden op de website van de stad Aalst. De tekenwedstrijd loopt tot en met 11 november 2019.