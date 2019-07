Sint-Jozefskerk staat al vier jaar op wachtlijst voor restauratie: “Als het waait, vallen brokstukjes van de kerk” Rutger Lievens

09 juli 2019

13u04 4 Aalst Drie monumentenwachters van de provincie Oost-Vlaanderen hebben de toren van de Sint-Jozefskerk in Aalst beklommen, op vraag van de kerkfabriek. Ze verwijderden er kleine en grote bomen die op de kerk waren gegroeid en testten of er grote brokstukken naar beneden dreigden te vallen. De Sint-Jozefskerk wacht al vier jaar op een restauratie en het is niet duidelijk wanneer die er zal komen.

Dit is niets voor mensen met hoogtevrees: drie medewerkers van Monumentenwacht daalden dinsdagvoormiddag vastgemaakt aan touwen de Sint-Jozefskerk af. “Vogels lieten zaadjes vallen in de voegen van de torengevel en die groeiden uit tot planten die de stenen kunnen losduwen. Om verval te vermijden zullen de monumentenwachters de begroeiing zo goed mogelijk verwijderen. Daarbij gebruiken ze touwtechnieken, wat de huur van een hoogtewerker overbodig maakt”, zegt Nele Bogaert, directeur Erfgoed van de provincie Oost-Vlaanderen.

Toekomstplannen genoeg

De Sint-Jozefskerk is het zorgenkindje van het Aalsters erfgoed. Toekomstplannen zijn er in het verleden al genoeg voorgesteld: een concertzaal voor klassieke muziek of een marktplaats voor hippe ondernemers en restaurantjes. Met de heraanleg van het Esplanadeplein naar een Esplanadepark zou dit echt wel een van de hipste delen van de stad kunnen worden, maar eerst moet de kerk wel gerestaureerd worden.

Dat is hoog nodig. “Als het een beetje waait, dan vliegen stukjes leien van het dak en steentjes van de gevel tot bij ons”, zegt een buurvrouw die mee naar de waaghalzen aan de toren komt kijken. “Hoelang wachten wij nu al op die restauratie? Twaalf, dertien jaar?”

2 miljoen voor fase 1

Officieel is het nog geen twaalf jaar, volgens Anne Blondé, bouwhistorica van de stad Aalst. “De exterieurrestauratie van de Sint-Jozefskerk bestaat uit vier fases. In een eerste fase worden de voorgevel en toren gerestaureerd, in een tweede fase volgen dakwerken. Daarna zijn er gevelwerken en in fase vier worden de glasramen gerestaureerd. De kerk is eigendom van de kerkfabriek. De architect die aangesteld is voor fase 1 is ‘Pluspunt architectuur’ uit Waregem”, zegt ze.

“Voor fase 1 is er een restauratiedossier ingediend bij het agentschap Onroerend Erfgoed. Deze aanvraag werd ontvankelijk verklaard door het agentschap op 9 februari 2015 en sindsdien staat dit dossier dus op de wachtlijst voor een restauratiepremie. Wanneer de premie dus effectief toegekend zal worden, is koffiedik kijken”, zegt Blondé. “De kosten voor fase 1 werden in 2011 geraamd op 2 miljoen euro, inclusief BTW en ereloon.”