Sinds mei al vijf auto’s vast in Herdersemse ‘boomputten’ Rutger Lievens

23 oktober 2019

17u23 6 Aalst De ene na de andere auto rijdt zich vast in de putten aan de Grote Baan in Herdersem, voorbestemd om bomen in te planten. De stad liet de Grote Baan en de Alfons De Cockstraat heraanleggen, maar wachtte nog met het planten van bomen. “Het zijn eerder onkruid- of assenbakken geworden”, zegt een buurtbewoner. “Er staan geen bomen in, sinds mei reden al vijf wagens in vijf verschillende putten.”

De problemen situeren zich in het centrum van de Aalsterse deelgemeente Herdersem. “Het eerste ongeluk gebeurde midden mei in de Alfons de Cockstraat”, zegt een buurtbewoner. “Van het tweede ongeluk, eveneens in de Alfons de Cockstraat, is nog altijd een olievlek te zien op het voetpad. In augustus gebeurde het derde ongeluk en vlak voor de avondmarkt in september reed er nog een wagen in een andere boomput wat verderop. De schade aan het boomvak van dat ongeval in augustus is nog altijd niet hersteld", zegt hij.

“Vorig jaar werden de Grote Baan en Alfons de Cockstraat in Herdersem heraangelegd. Als onderdeel van het project werden verschillende plantenbakken geplaatst, de bedoeling was dat daar bomen in komen. Bijna een jaar later liggen de plantenbakken er zeer onverzorgd bij. Het zijn eerder onkruid- of assenbakken geworden. Ze zijn niet afgeschermd en er staan geen bomen in”, klinkt het in Herdersem. “Zo goed als alle bakken liggen in het verlengde van parkeerplaatsen. Er zijn sinds mei al vijf auto’s - voor zover bekend - in vijf verschillende bakken gereden.”

Niet zichtbaar

“De bakken zijn gemaakt met hoge betonnen borduren, maar niet zichtbaar als de wagen er vlak voor is geparkeerd. De schade voor de onderkant van een wagen is aanzienlijk wanneer een bestuurder vertrekt uit zijn parkeerplaats zonder de bak op te merken”, is te horen in Herdersem. “Bij het eerste ongeluk werd de schuld bij de automobilist gelegd, maar toen een soortgelijk ongeluk zich een tweede en derde keer voordeed, werd duidelijk dat het effectief de borduren zijn die de gevaarlijke situatie veroorzaken. De gemeente is al verschillende keren gecontacteerd. Wij hebben in september en oktober de stad gecontacteerd, maar we krijgen geen reactie.

Schepen van Openbare Werken Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) zegt dat er paaltjes staan rond de boomvakken. “De gaten worden opgevuld met zand de komende veertien dagen. De bomen zelf worden na Nieuwjaar geplant”, zegt de schepen.