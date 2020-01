Silke Van Vaerenbergh (ex-CD&V): “Tijd voor een politieke beweging voor en door mensen” Rutger Lievens

07 januari 2020

18u01 0 Aalst Gemeenteraadslid Silke Van Vaerenbergh, die in december uit CD&V stapte en mee met de meerderheid de meerjarenplanning goedkeurde, denkt aan een nieuwe politieke beweging. “Als onafhankelijk gemeenteraadslid geloof ik dat er op termijn ruimte kan zijn voor een ander soort van politiek, politiek op mensenmaat, met meer ruimte voor burgerinspraak. Een politieke beweging voor en door mensen”, zegt ze.

Samen met schepen Katrien Beulens stapte Silke Van Vaerenbergh midden december uit CD&V toen duidelijk werd dat die partij de meerjarenplanning in Aalst niet zou goedkeuren. Op sociale media gaf ze vandaag nog een woordje uitleg bij de politiek van de laatste weken. “Ik ben rationeel van aard, ik ben geen fan van politieke spelletjes en ik hou er niet van om de zaken constant vanuit een strategisch perspectief te spelen. Ik ben iemand die niet op de man speelt, maar wel op de bal. Op wat er op tafel ligt, op de inhoud. En de inhoud waarover het de laatste maanden ging, zit vervat in het meerjarenplan voor Aalst, dat voortvloeit uit het bestuursakkoord dat ik als gemeenteraadslid eind 2018 ondertekend heb”, zegt ze.

“Ik betreur de keuze van de 4 CD&V’ers”

“Het meerjarenplan dat op de gemeenteraad van december 2019 goedgekeurd werd, vormt een raamwerk, waarbinnen op een constructieve manier gepraat kan worden”, aldus Silke Van Vaerenbergh. “Ik ben er steevast van overtuigd dat we met overleg en compromissen een heel eind ver geraken, en beleid kunnen voeren voor Aalst en haar mensen. Ik heb mij gaandeweg telkens goed geïnformeerd over wat er op tafel lag, ik ben gesprekken aangegaan met verschillende directeurs aan de stad. In alle eer en geweten heb ik dat plan dus ook goedgekeurd omwille van de inhoud ervan, samen met schepen Katrien Beulens. Katrien heeft trouwens het laatste half jaar – met mandaat van CD&V – het onderste uit de kan gehaald en mooie accenten gelegd in het plan.”

Ze betreurt de keuze van de gemeenteraadsleden en schepen van haar ex-partij. “Als de 4 andere CD&V’ers dit plan vervolgens niet willen ondersteunen, en dus openlijk tegenstemmen op de gemeenteraad, is dat hun recht, en hun keuze. Weliswaar een keuze die ik persoonlijk enorm betreur. Als coalitie werk je immers aan een toekomstgericht meerjarenplan om de stad te besturen. Wie dat plan, en daarmee ook het vooropgestelde beleid van de komende jaren afkeurt, is geen coalitiepartner maar voert oppositie. In een democratie is iedereen vrij om die keuze te maken, maar dan moet je daar ook consequent naar handelen”, zegt Van Vaerenbergh.

Politieke beweging

Ze gelooft niet meer in partijpolitiek. “Ik geloof nog steeds in de kracht van het politieke werk, maar op dit moment niet meer in pure partijpolitiek (toch niet op lokaal niveau). Al te vaak spelen eigenbelang en strategisch gehakketak een belangrijkere rol dan deftige beleidsvoering voor de stad”, zegt ze. “Als onafhankelijk gemeenteraadslid geloof ik dat er op termijn ruimte kan zijn voor een ander soort van politiek, politiek op mensenmaat, met meer ruimte voor burgerinspraak. Een politieke beweging voor en door mensen.”