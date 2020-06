Shop in de Lange en Korte Zoutstraat en win een elektrische vouwfiets Rutger Lievens

29 juni 2020

14u21 2 Aalst De handelaren van de Lange en Korte Zoutstraat in Aalst geven een elektrische vouwfiets weg aan een van hun trouwste klanten. Je maakt kans als je bij tien van de deelnemende handelaren iets koopt.

“Het is niet de bedoeling dat er een rush op de winkels ontstaat”, legt Filip Bonny van de dekenij uit. “Mensen hebben alle tijd om de tien winkels te bezoeken. De actie wordt binnen twee maanden afgesloten”, zegt hij. In totaal zijn er 33 deelnemende handelszaken in de Korte en Lange Zoutstraat. De plooifiets komt van fietsenwinkel Veelo en is 2.499 euro waard.