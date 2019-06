Scouts Terjoden zoekt verfrissing op in Mandjesvijver Rutger Lievens

23 juni 2019

17u40 0 Aalst De scouts van Terjoden in Erembodegem zocht vandaag de verfrissing op in Mandjesvijver in het nabijgelegden Nieuwerkerken. De jongeren probeerden via een touw de vijver over te steken, maar vonden het duidelijk niet erg om in het water te vallen.

De temperaturen bereiken stilaan de 30 graden en dus is verkoeling zeker welkom. De scouts van Terjoden in Erembodegem trok naar Mandjesvijver om er ‘de oversteek te wagen’. Terwijl jonge scouts aan een touw de vijver probeerden over te steken, stond een leider in het water klaar om hen op te vangen. Wie in het water viel, vond dat duidelijk niet zo erg...