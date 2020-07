Schuur achteraan woning volledig in vlammen opgegaan, brandweer kan overslag op woning vermijden Koen Baten

14 juli 2020

15u39 0 Hofstade In de Zijpstraat in Hofstade is deze namiddag een brand uitgebroken in een schuur achteraan. In de schuur stond veel houten materiaal en ook het dak van het gebouw bestond uit hout waardoor er meteen heel wat rookontwikkeling ontstond. De ruimte is volledig uitgebrand.



De brand ontstond iets na 14.00 uur deze middag en kon zich vrij snel verspreiden in de schuur. Het brandweerkorps van Aalst en Lede kwam ter plaatse en kon de brand snel bestrijden. “We hebben kunnen voorkomen dat het vuur zich naar de voorkant van de woning zou verspreiden", vertelt officier David Daelman. “Omdat het om een oud houten dak ging was er heel wat rookontwikkeling te zien, maar we slaagden er in de brand snel onder controle te krijgen", klinkt het.

Wat de brand net veroorzaakt heeft is nog niet duidelijk. Dit zal nog onderzocht worden door een deskundige, maar kwaad opzet is zeker uitgesloten. De brand heeft wel de volledige schuur vernield. Iedereen bleef gelukkig ongedeerd. De straat was een tijdlang afgesloten voor het verkeer en de politie stuurde iedereen rond.