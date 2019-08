Schulden op School: “Verlaag de BTW op schoolmateriaal naar 0 procent” Rutger Lievens

22 augustus 2019

19u19 1 Aalst Vzw Schulden Op School uit Aalst pleit ervoor om de BTW op alle schoolbenodigdheden te verlagen naar 0 procent. “Nu er van de maximumfactuur in het secundair onderwijs niks te bespeuren valt in de startnota van Bart De Wever, hopen we dat de federale regering iets doet aan de hoge kosten in het onderwijs”, zegt Johan Van Biesen van Schulden Op School.

In het basisonderwijs is er een maximumfactuur. “Maar die is er niet voor leerlingen in het secundair onderwijs. Dus lopen de kosten voor onderwijs vaak op. Nu er niks over een maximumfactuur staat in de startnota van Bart De Wever voor de Vlaamse regeringsonderhandelingen, richten we onze pijlen nu op de federale regering. Schulden Op School pleit voor een verlaging van de BTW op schoolboeken en ander schoolmateriaal naar 0 procent.”

Johan Van Biesen denkt dat scholen groepsaankopen zouden kunnen organiseren. “Het materiaal dat via die groepsaankopen wordt aangeschaft, zou onder die 0%-regeling moeten vallen, wat ons betreft”, zegt Van Biesen. “Dat kunnen boeken zijn, maar bijvoorbeeld ook verzorgingsproducten of bouwmateriaal bestemd voor de lessen.”