Schoonheidssalon Querencia opent in de Korte Zoutstraat Rutger Lievens

20 november 2019

18u07 3 Aalst Nancy Du Four opent in de Korte Zoutstraat in Aalst Querencia, een schoonheidssalon en huidverbeteringsinstituut. Voor Nancy is het een droom die uitkomt: de mensen in de watten leggen in haar eigen schoonheidssalon.

Wie zich graag eens laat verwennen met een manicure of pedicure, kan vanaf nu ook terecht in Querencia in de Korte Zoutstraat in Aalst. Nancy De Four start er haar eigen huidverbeteringsinstituut en schooneidssalon. Ook in gelnagels of gelish nailpolish is ze gespecialiseerd. “Ik heb ruim twintig jaar ervaring als schoonheidsspecialiste. Eerst deed ik het in bijberoep, later werkte ik in dienst van iemand tot ik besefte: dit kan ik ook als zelfstandige. Vandaar dat ik nu de sprong waag. Het is nu of nooit om mijn grote droom waar te maken”, zegt ze. De Korte Zoutstraat is voor haar de ideale locatie. “In het centrum, maar toch nog discreet genoeg en vlakbij de Kroonparking”, zegt Nancy. Je kan bij Querencia verschillende huidbehandelingen kiezen waaronder de Nanopore Microneedling en de Dermalux Led Therapie.

Meer info op www.querencia-aalst.com.