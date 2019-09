Schoolstraat in Meldert: kinderen geven de kasseien een kleurtje Rutger Lievens

18 september 2019

13u11 1 Aalst Kinderen uit de vrije en stedelijke basisschool van Meldert hebben de straat voor de schoolpoort in kleur gezet. Elke kassei kreeg een kleurtje met stoepkrijt. Dat kon omdat de straat een schoolstraat is en autoverkeer er dus verboden is bij de start en einde van de school.

“De kleurrijke Rue des Fripiers in Mons was ons voorbeeld. De kinderen kleurenmet stoepkrijt de kasseien in op de strook tussen de twee schoolpoorten. Zo gaan ze van zebrapad tot zebrapad naar elkaar toe”, zeggen de mensen van de ouderraden van de twee scholen. “In Meldert hebben we nu voor het vierde schooljaar een schoolstraat. Niet enkel op woensdag maar iedere schooldag. Vanuit de ouderverenigingen van de twee scholen is enkele jaren gelden een werkgroepje ‘verkeer’ ontstaan en zijn vrijwilligers gezocht voor de schoolstraat.”