Schooldebatten wijzen uit: linkse partijen scoren slecht bij Aalsterse zesdejaars Rutger Lievens

21 mei 2019

18u44 48 Aalst Verschillende middelbare scholen organiseerden in de aanloop van de verkiezingen een schooldebat met daarop aansluitend een stemming en wat blijkt uit deze steekproef? De voorkeur van de Aalsterse zesdejaars gaat uit naar (centrum)rechtse partijen Open Vld, Vlaams Belang en N-VA. Van 628 jongeren die een stem uitbrachten, stemt amper 17 procent op linkse partijen.

In zowat alle secundaire scholen van Aalst waren er de voorbije dagen en weken schooldebatten waarbij nationale politici met mekaar in de clinch gingen. De leerlingen van het SMI, DVM HTB, Lyceum en Atheneum Aalst mochten daarbij ook een stem uitbrengen. In totaal werd er 628 keer gestemd. Een uitgesproken winnaar is er niet: Vlaams Belang, Open Vld en N-VA zijn alle drie even populair. Deze partijen halen een score van 23 of 22 procent. CD&V doet het veel slechter met 10 procent van de stemmen. Opmerkelijk is ook dat een groene golf uitblijft, amper 10 procent van de Aalsterse jongeren stemt Groen. Sp.a doet het nog slechter met 5 procent, PVDA kan maar 2 procent overtuigen. Met 628 stemmen geeft deze steekproef hoogstens een gevoel weer in de desbetreffende scholen, maar politieke partijen die goed scoren, posten de resultaten wel triomfantelijk op sociale media.

Rechts is hip

Vlaams Belang lijkt heel erg populair bij jonge mensen. Steve Herman, lijstduwer op de Vlaamse lijst van Vlaams Belang, denkt te weten waarom Aalsterse jongeren op VB willen stemmen. “Wij zijn een partij anders dan de andere. No-nonsense, we draaien niet rond de pot, we zeggen zonder omwegen waar het op staat. Ook de jongeren zijn de betuttelende media en linkse overheidspartijen doodmoe”, zegt hij. “Bovendien zorgen nette en verstandige jonge mensen als Tom Van Grieken, Dries Van Langenhove en ikzelf (lacht) door jeugdig enthousiasme voor een extra aantrekkingskracht. Het is weer ‘hip’ om rechts te zijn. Tegelijk ondervindt de jeugd natuurlijk de dagelijkse problemen van de massamigratie en islamisering aan den lijve: op school en tijdens het uitgaan. Er is, en gelukkig maar, weer een identitaire reflex bij onze jeugd. Ik kan het alleen maar toejuichen.”

“Veel jongeren overtuigd op debatten”

VB scoort goed, maar N-VA en Open Vld behaalden even hoge scores bij de ondervraagde jongeren. “We merken dat er een aanzienlijk verschil is tussen de stemming voor en de stemming na het politiek debat. Er heerst nogal wat onwetendheid over wat Open Vld precies is”, zegt Jean-Jacques De Gucht, op plaats 2 op de Vlaamse lijst van Open Vld. “Jongeren kijken niet noodzakelijk naar alle televisiedebatten en wat ze meekrijgen via sociale media zijn meestal korte boodschappen. Wij bij Open Vld merken dat als we meer tijd krijgen dan 5 minuten, dat we heel wat jongeren kunnen overtuigen. Omdat we een uitgewerkte visie hebben op de toekomst. Zo halen we op die debatten veel jongeren weg bij Vlaams Belang bijvoorbeeld. De vertegenwoordigers van die partij zeggen soms dingen die diametraal ingaan tegen het partijprogramma en je ziet jongeren soms verbaasd naar mekaar kijken”, zegt De Gucht (Open Vld).