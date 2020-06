School De Horizon brengt Vaderdag-geschenk tot bij de papa’s: “Want papa is een toffe peer” Rutger Lievens

10 juni 2020

19u34 10 Aalst Het is bijna Vaderdag en in de lagere school voor buitengewoon onderwijs BSBO De Horizon in Aalst zijn de voorbereidingen voor die speciale dag volop bezig. Net zoals ze gedaan hebben op Moederdag, zal het schoolteam de cadeautjes bij de papa’s thuis afleveren.

Het schoolteam van BSBO De Horizon en de leerlingen willen alle papa’s op een ludieke manier verrassen met een peer: onder het motto ‘Mijn papa is een toffe peer’. “Net zoals met Moederdag staat het team klaar om de geschenkjes tot bij de papa’s te brengen, hetzij via de school, hetzij via een bezoekje thuis”, zegt organisator en juf Nathalie Mertens. Zij vond het een goed idee om de eindklassers bij dit project te betrekken. Voor hen is dit een zeer goede oefening als voorbereiding op volgend jaar.

“In het BUSO ligt namelijk de klemtoon nog meer op de BGV (Beroepsgerichte vorming). Het is de bedoeling om zo een groot mogelijke handvaardigheid te bereiken. Het werken met de handen wordt wekelijks getraind via allerlei fijnmotorische vaardigheden onder leiding van onze ergotherapeute. Via dit project konden de leerlingen hun vaardigheden zoals een werkpost inrichten, een stappenplan afwerken, linten afmeten, strikken, etiketteren extra inoefenen. Wij willen ook onze sponsor nog eens extra bedanken. Proxy Delhaize Denderleeuw schonk ons de peren”, zegt ze.