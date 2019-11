Scholentour door de ogen van de jongeren: “Verontwaardiging, verdriet, pijn en een hele rollercoaster aan emoties in TechniGO! Aalst”

Rode Neuzen Reporters maken de krant! Rode Neuzen Reporter Joachim Baeyens

18 november 2019

10u30

Bron: Rode Neuzen Reporters 1 Aalst De leerlingen van TechniGO! Aalst kregen op vrijdag 15 november speciaal bezoek; niemand minder dan Vincenzo De Jonghe (40) en Steven Beyers (24) kwamen getuigen, overtuigen en spreken over het belang van Rode Neuzen Dag. Omdat de lokale pers al een verslag heeft over deze dag voor Het Laatste Nieuws, zal ik er een andere kijk op geven. In dit artikel zal namelijk beschreven worden hoe het voelde om de Rode Neuzen scholentour bij te wonen voor de leerlingen.

Rode Neuzen Scholentour door de ogen van de leerlingen

De infosessie ging door in de Polyvalente zaal, die uitgeladen vol zat door een massale opkomst van leerlingen, leerkrachten, directieleden en schoolmedewerkers. Allemaal waren ze benieuwd naar wat Vincenzo en Steven te zeggen hadden. Het beloofde sowieso een rollercoaster aan emoties te worden voor iedereen.

“Iedereen heeft een rugzak”

Vincenzo De Jonghe, bekend van verschillende films, series, theatervoorstellingen en dubbingprojecten, verwelkomde ons allemaal en vertelde dat we ons aan heel wat emoties mochten verwachten tijdens de workshop. Dat was ook volkomen normaal volgens hem, dus als we een emotie voelde opkomen mochten we deze zeker uiten. Om binnen het thema emoties te blijven, toonde hij ons aan dat het “open zijn over emoties” naar mate je ouder wordt, moelijker en moelijker wordt. Een van de redenen daarvoor is het feit dat we van kleins af aan worden opgedragen aan bepaalde verwachtingen waar we aan willen voldoen, bijvoorbeeld: de persoon die tijdens Lichamelijke Opvoeding niet omhoog in een touw durft te klimmen, lachten we maar allemaal uit, omdat iedereen dat doet. Of als je ja als jongen kwetsbaar opstelt en je je gevoelens toont – wanneer je huilt bijvoorbeeld – word je al snel bestempeld als zwak. Zo gaf Vincenzo nog een aantal voorbeelden.

Deze zaken zijn natuurlijk nooit goed, dus vertelde hij ons dat we soms eens moesten stilstaan bij het feit waarom iemand iets doet, waarom iemand huilt, waarom iemand iets niet durft en waarom die persoon ruzie blijft zoeken. Iedereen – zelfs de leerkrachten – heeft een rugzak. Een rugzak vol dingen die ze liever niet elke dag zouden meesleuren, een rugzak met dingen in die liever niet uitgehaald worden, maar die meestal de antwoorden zijn op de gedragingen van die bepaalde persoon. Om die rugzak zo licht mogelijk te houden en niet te bezwijken onder het gewicht ervan, is het belangrijk dat we praten, praten over onze problemen. Dit kan tegen een vriend, vriendin, lot – of leeftijdsgenoot, leerkracht, ouders, zorgbegeleiding op school of bij een psycholoog, alleen rust er nog een soort van taboe op dat laatste. Het is in feite niet meer dan normaal om bij een psycholoog te gaan, want als het aanvaard wordt en doodnormaal is om bij een dokter te gaan om onze fysieke gezondheid te verzorgen, waarom zou ons mentaal verzorgen dan wel een taboe zijn? Zoals Barack Obama het zou zeggen: “De slimste mensen ter wereld, zijn zij die om hulp durven vragen”.

“Een gelukkig persoon zou nooit iemand pesten”

Steven Beyers, een getuige over pesten, zette het tweede deel van de Rode Neuzen scholentour in. Hij kwam getuigen over pesten. Als kind had hij vaak te maken met pesten, zo erg zelfs dat hij ervan droomde om ooit – op weg naar school – aangereden te worden door een onoplettende automobilist. Niet dat hij dood wou, maar gewoon om even weg te zijn van school en alles. Vroeger, in het vierde leerjaar had hij een beste vriend die hem op een zekere dag gewoon niet meer zag staan omdat hij een nieuwe beste vriend had. Steven bleef alleen over en merkte dat er overal groepjes werden gevormd, zonder hem. Hij had niet echt vrienden en stond vaak alleen op de speelplaats. Bij zijn naschoolse voetbalclub was het net hetzelfde, ze deden alsof hij niet bestond, hij kreeg nooit de bal en werd tijdens publiekelijke wedstrijden voor iedereen vernederd. Dit sleepte aan tot in het middelbaar, waar hij door al het gepest van school veranderde.

Toen hij op zijn nieuwe school een groepje pesters aansprak om anderen te beschermen, was hun antwoord duidelijk: ze hadden er niets beter op gevonden om de eerstvolgende speeltijd Steven met een aansteker en een bus deodorant te terroriseren, zo erg zelfs dat zijn haar, wenkbrauwen en wimpers weggebrand waren. De leerlingen in kwestie werden geschorst en kregen veel strafwerk. Steven wist dit, en ging na de lesdag bij de persoon langs die zijn haar verschroeid had. Steven bood zijn excuses aan en vroeg of hij nu niet te veel problemen ging krijgen thuis. Op dat moment werd het muisstil en ongemakkelijk. Steven had gelijk! Een gelukkig persoon zou zoiets nooit doen. Eens terug op school, kwam die leerling Steven een brief geven met daarin zijn verontschuldigingen en een woordje uitleg. Sinds die dag is Steven nooit meer gepest geweest. Dit aangrijpende verhaal zorgde voor veel emoties bij de leerlingen: ongeloof, verbazing en verdriet. Het opende echt de ogen van de jongeren.

Dankbare leerlingen

Na alle verhalen was het tijd om stil te staan bij jezelf en om eens na te denken wie je allemaal wou bedanken, omdat dankbaarheid tonen ook zeer belangrijk is. Een paar leerlingen waren moedig genoeg en kwamen naar voor om hun vrienden en leerkrachten te bedanken. Hier en daar vloeiden er wat traantjes, maar dat was allemaal normaal. Na de bedankingen kwam Peter Pycke nog even uitleggen wat wij als Rode Neuzen School wouden bereiken. Als alles goed komt en we het bedrag van 1500 euro kunnen ophalen zou er een extra container bijkomen op school die ingericht zou worden als stille ruimte, iets wat we na al deze gesprekken beter dan ooit kunnen gebruiken!

De Rode Neuzen Scholen die niet hebben deelgenomen aan de scholentour kunnen zich online registreren om de videopodcast te bekijken. Alle informatie vind je hier.