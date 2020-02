Scholengroep Dender heeft meer dan 10.000 leerlingen Rutger Lievens

11 februari 2020

17u00 2 Aalst Scholengroep GO! Dender 19 telt voor het eerst meer dan 10.000 leerlingen. Elke dag volgen 10.379 leerlingen les in het basis- en secundair les binnen het gemeenschapsonderwijs in Aalst en omliggende gemeenten.

“We zijn natuurlijk heel erg fier dat we deze kaap nemen”, zo vertelt Eddy Michotte, algemeen directeur van GO! Scholengroep 19 ‘Dender’. “We stijgen ten opzichte van vorig jaar met 442 leerlingen. Dat is zo goed als een extra school binnen onze scholengroep. De grootste stijgers zijn het Atheneum Aalst en Ninove in het secundair onderwijs en De Kleine Okapi en De Krekel in het basisonderwijs.”

GO! Scholengroep 19 ‘Dender’ groepeert 34 scholen in de regio gaande van Berlare tot Meerbeke, met de steden Aalst, Liedekerke, Denderleeuw en Ninove als zwaartepunten. Het pedagogisch project van het gemeenschapsonderwijs benadrukt actief burgerschap en heeft als slagzin ‘samen leren samenleven’.

“Nu al is onze scholengroep een van de grootste van heel Vlaanderen. Deze sterke stijging versterkt onze positie in de regio en vergroot ook ons marktaandeel”, verduidelijkt Eddy Michotte.