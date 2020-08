Exclusief voor abonnees Scholen tellen af naar eerste schooldag met mondmaskers en handgel: “We zijn nu al klaar voor code oranje” Rutger Lievens

30 augustus 2020

17u24 0 Aalst 1 september 2020 zal in totaal andere omstandigheden verlopen dan de eerste schooldag vorig jaar. De ludieke rode lopers aan de schoolpoort, de koffie en gebak voor ouders in de klas, de verwelkomingsdansjes op de speelplaats uit een zorgelozer verleden maken plaats voor ontsmettingsalcohol, klasbubbels en een onderwijs in code geel. De Aalsterse scholen zijn voorbereid en klaar, met het mondmasker in aanslag en een circulatieplan in de schoolgangen. “We hopen dat de leerlingen zo lang mogelijk naar school mogen komen.”

Marc Leyman, algemeen directeur SMI, probeert er een zo normaal mogelijke 1 september van te maken. “We proberen in zo normaal mogelijke omstandigheden op te starten”, zegt Marc Leyman, algemeen directeur van het SMI. “Maar toch wel rekening houdend met een reeks aan veiligheidsvoorschriften. Een mondmasker zal voor alle leerlingen verplicht zijn als ze binnen zijn. Buiten op de speelplaats moet dat niet. Voor personeel is het mondmasker altijd en overal verplicht. Leerlingen moeten hun handen desinfecteren bij het binnenkomen van de school, binnengaan van lokalen, bij het gebruik van toilet.”

Nulrisico

“Ons doel is ook om leerlingen zoveel mogelijk in hetzelfde lokaal op dezelfde zitplaats te houden. Ook op de speelplaats, die hebben we opgedeeld per leerjaar. Bij de start van de dag gaan de leerlingen meteen naar hun deel van de speelplaats. In de refters ‘s middags hetzelfde verhaal. Er zijn warme maaltijden, dat is geen probleem, maar de leerlingen zullen hun middagmaal nuttigen in shiften, per leerjaar. In de refter krijgen ze eveneens een vaste zitplaats.”

Een grote angst voor besmettingen is er niet echt. “Je mag er niet te veel over nadenken. Als er zich iets voordoet, zullen we gepast reageren. Ik lig daar niet van wakker. Nulrisico is er nooit, maar we hebben wel een scenario klaarliggen”, zegt Leyman. “Er is een quarantainelokaal en dan contacteren we de ouders en de arts.”

“We gaan ervan uit dat dit een scenario zal en kan zijn voor de rest van het schooljaar. Hiermee moeten we de rest van het jaar verder kunnen. Alle uitstapjes zijn geannuleerd. Tot voor nieuwjaar ligt alles stil. Hoe je het draait of keer, dit is niet onze gewone doen. De job van leerkracht en schooldirectie is geëvolueerd van een voorspelbaar beroep naar een zeer onvoorspelbaar beroep, maar de lockdown heeft ons wel vertrouwen gegeven over de toekomst.”

Nu al klaar voor code oranje

Ook de andere secundaire scholen van Aalst streven naar een zo stabiel mogelijk schooljaar. Niemand heeft zin om de structuur en de regels tien keer om te gooien. “We hopen dat de leerlingen zo lang mogelijk naar school mogen komen. Wat wij voorzien hebben, is iets strenger dan wat verplicht is in code geel”, zegt Michèle Haeck, directie van DvM Humaniora in Aalst. “Iedereen weet dat het naar code oranje kan evolueren. Vandaar dat we nu al zoveel mogelijk de leerlingen in hun klasbubbels proberen te houden. Dat is iets wat pas in code oranje belangrijk is, maar we doen het nu al. Als je altijd moet overschakelen naar een ander systeem, dat is niet werkbaar”, zegt Haeck.

Concreet mogen in code geel de klasbubbels nog samen lunchen, maar in DvM Humaniora is dat al opgesplitst. “Bij code oranje moeten ze in hun eigen klas lunchen, bij code geel mogen ze naar de refter. Wij doen het fifty-fifty. De eerste graad wordt verdeeld in klasbubbels en eet gescheiden door lege tafels in de refters in een bepaalde week. Op dat moment eten de oudere leerlingen in hun klasbubbel met hun leerkracht in de klas. De week nadien is het andersom, zodat ze allemaal het gevoel hebben dat ze eens naar de luifel mogen gaan. Eens het code oranje zal worden, zal de lunch permanent in de klas plaatsvinden”, zegt de directrice.

Frietjesdag wordt afgeschaft

Gekookt eten is toegestaan in code geel en in DvM Humaniora worden er voorlopig dus wel gekookte maaltijden geserveerd ‘s middags. “We hebben niet zoveel leerlingen die gekookt eten en zij zullen samen in één refter eten. Ze mogen daar weliswaar niet naast elkaar zitten en zitten verspreid. Donderdag was frietjesdag en dan bleven heel veel leerlingen eten. Dat gaan we afschaffen. Ofwel eet je een paar middagen warm, ofwel niet.”

De klasoverschrijdende middagactiviteiten zijn geschrapt, de middagpauze is ingekort en de school stopt dus ook vroeger. Vroeger eindigde de school om 15.55 uur en nu om 15.30 uur. “De eerste schooldag komen de leerlingen apart naar de school. De eerstes om 8.30 uur, de tweede graad om 10.30 uur, de tweedes om 13 uur en derde graad om 13.45 uur. De eerste schooldag is er een briefing over de afspraken en over hoe de circulatie in de school verloopt.”

Geen GWP’s

Het Lyceum in de Pontstraat heeft beslist om alle GWP’s, de buitenschoolse klasreizen, dit jaar niet te organiseren. “Je kan de leerkrachten vragen om dat op te starten, ouders voorschotten te laten betalen, maar als je dan moet annuleren…”, zegt Venita Van Cauter, adjunct-directeur van het Lyceum. Ook in haar school staan de wasstraten en de ontsmettingsalcohol klaar. “In het Lyceum zal de eerste graad zoveel mogelijk gescheiden worden van de tweede en de derde graad. Ook Huis De Bethune zal nu ingang zijn van de school.”

En hier hetzelfde verhaal: de school hoopt op een stabiel jaar. “‘s Middags blijven de leerlingen in hun klas lunchen. Als we naar code oranje gaan, dan eet je sowieso in je klas en we zijn daar dan al op voorbereid. We willen een stabiel jaar”, zegt Van Cauter. Toch wil de school ook de menselijke kant van het verhaal niet vergeten. Een hele dag met een mondmasker les geven of les krijgen, het kan zwaar zijn. “We hebben onze buitenklas waar er lessen mogen gegeven worden. De directie heeft aan onze leerkrachten duidelijk gemaakt: als jullie zien dat de leerlingen het moeilijk beginnen krijgen, ga er eens mee buiten tien minuten. Laat ze hun mondmasker eens afzetten. Als je ziet dat het niet meer gaat, ga er eens mee buiten.”

In het basisonderwijs gaat men ervan uit dat de school niet meer dicht zal moeten, maar er zijn andere zorgen. Johan De Meerleer, directeur van het Sint-Jozefscollege Capucienenlaan, verwacht vooral personeelsproblemen in het lager onderwijs. “De opening van de scholen zal in het hele land nieuwe besmettingen met zich meebrengen. De grootste problemen verwacht ik op vlak van onderwijspersoneel. Er is nu al geen personeel te vinden. Om eventuele zieke leerkrachten te vervangen was er een platform opgestart met mogelijke vervangers, maar daar vinden we niemand voor. Er staat dus niemand klaar om in te springen als er onderwijzers of onderwijzeressen thuis moeten blijven door ziekte. Dat is echt de achillespees van ons basisonderwijs op dit moment”, zegt De Meerleer.

Een van de meest bloeiende scholen van het moment is misschien de vrije basisschool van Herdersem. Els Hutsebaut is er directrice en blinkt van trots als ze poseert voor de foto in haar nieuwe natuurspeeltuin. De lockdown raakte deze school in haar hart, want VBS Herdersem leeft van sociaal contact met alle verenigingen van het dorp. “Onze school leeft in Herdersem in nauw contact met alle verenigingen. De chiro, de KSA, de Landelijke Gilde, de KVLV… We missen ze. We leven van dat sociale en van de gemeenschap. Dat gemis treft me enorm”, zegt ze.

Zoveel mogelijk in de natuur

“Normaal gezien viert de hele buurt mee op kerstmis. Dat dat dit jaar niet zal kunnen, daarvoor heb ik al eens gehuild. We kennen de bewoners van het woonzorgcentrum naast de school ook heel goed. Elke week gaat daar normaal gezien een klas turnen, voorlezen of met de senioren in rolstoelen wandelen. Ook onze kleuters gaan om de twee à drie weken turnen. De lockdown was in die zin zwaar. We wisten wie van de bewoners ziek was. Onze kinderen hebben staan zwaaien aan het raam en hebben gezongen voor de bewoners, omdat we dat echt wel wilden doen. Ik hoop dat die wisselwerking tussen jong en oud snel weer kan opstarten.”

De school heeft het geluk dat ze de voorbije jaren enorm is uitgebreid. Aan de andere kant van de straat zijn er nu klassen in twee voormalige woningen en de tuin is een prachtige natuurspeeltuin met tunnels en wilgenhutten. Ook in de pastorie van het dorp wordt er nu lesgegeven. Als het zonnetje schijnt, rollen ze het schoolbord in de tuin en vindt de les plaats onder de oude bomen van de pastorietuin. Een luxe in coronatijd. “Er is zeer veel ruimte om buiten te spelen en geven zoveel mogelijk buiten les. In de pastorie staat er een schoolbord op wieltjes dat we in de tuin rollen als het kan. Als we buiten kunnen, doen we dat. Gekookte maaltijden serveren we niet meer, zeker tot oktober. De uren van het onderhoudspersoneel die daarin steken, zit nu in het poetsen van sanitair. Alles moet dubbel proper zijn. Ik bekijk het positief, we moeten alleen geluk hebben dat er geen besmettingen zijn.”