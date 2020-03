Scholen proberen zich te organiseren: voorlopig enkel bevragingen over wie opvang nodig heeft Koen Moreau Frank Eeckhout Rutger Lievens

13 maart 2020

15u59 13 Aalst De meeste scholen in de Denderstreek raakten vrijdag niet verder dan vragen welke leerlingen de komende weken opvang nodig hebben op de school.

Een concreet plan van aanpak is er nog nergens. Het is dan ook improviseren bij deze uitzonderlijke situatie. Wat wel duidelijk is: warme maaltijden voorzien de scholen niet meer. Ook niet voor kinderen die op school opgevangen moeten worden.

Wat schoolwerk betreft, gaven enkele scholen vrijdag onderhoudsoefeningen mee. “Om te vermijden dat de kinderen in vakantiemodus raken”, luidt het onder meer op de lagere school Sint-Jozef in Mere. DvM Humaniora Aalst roept - net als tal van andere middelbare scholen - op om Smartschool te volgen. Deze communicatietool tussen school, leerkrachten, ouders en leerlingen zal de komende weken een belangrijke rol spelen.

“We zullen via die weg communiceren over mogelijke taken en eventuele digitale lessen die er kunnen voor zorgen dat de kinderen zich zinvol kunnen voorbereiden op het derde trimester”, aldus die school.

