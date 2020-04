Scholen bereiden zich voor op heropening: “Die mondmaskers, dat is wel wennen” Rutger Lievens Koen Moreau

29 april 2020

17u47 0 Aalst De scholen in Aalst en omgeving stellen alles in het werk om de heropening op 15 mei tot een goed einde te brengen. Het is nu al duidelijk dat scholen flexibel zullen omspringen met de regels. “Nee, wij gaan leerkrachten niet controleren of ze een mondmasker dragen of niet”, klinkt het bijvoorbeeld. Anderen hopen hun personeel te voorzien van face shields.

Peter Dossche van de secundaire school SMI in Aalst zegt dat ze klaar zullen zijn voor de heropening, maar er hangt een ‘maar’ aan vast. “De voorschriften van de overheid zullen flexibel worden toegepast. Als we bij de verdeling van de klassen met 15 in een klas zitten in plaats van 14 leerlingen, dan zal dat zo zijn. De zesdes komen naar school en zullen vooral poolvakken krijgen (hoofdvakken, nvdr.). Er zal op die manier normaal gezien genoeg personeel zijn om de ontdubbelde klassen te begeleiden. Wij voorzien mondmaskers, maar zullen onze leerkrachten niet controleren of ze dat dragen”, zegt Dossche.

Bij basisschool Park wil de directie op 8 mei klaar zijn met haar ‘huiswerk’. “Op die dag willen we alle ouders en leerlingen kunnen informeren over de heropstart”, zegt directrice Sofie De Pauw. Leerlingen van het eerste, tweede en zesde leerjaar moeten wel naar school komen. “Er zal daarop toegezien worden, want er is leerplicht”, zegt ze. Ondertussen is de school druk bezig met het creëren van een veilige schoolomgeving. “Zo hebben we voor onze leerkrachten face shields besteld. We voorzien ook mondmaskers en ontsmettingsgel”, zegt ze.

“Misnoegd over communicatie”

Jeroen Van Der Heyden, directeur van DvM basisschool wacht de adviezen van de overheid af naar aanleiding van het overleg tussen de verschillende onderwijspartners. “Binnen het onderwijsveld zijn we vooral misnoegd over de communicatie die gevoerd wordt door de overheid. Aankondigen van maatregelen en bijhorende draaiboeken waarin nog heel wat verduidelijkt moet worden achteraf, maakt het voor scholen niet eenvoudig om aan de slag te kunnen gaan. Eens te meer is er maar één wens: duidelijkheid”, zegt hij.

“Wij zien als school alvast twee grote struikelblokken om de voorgestelde heropstart te organiseren. Ten eerste: indien er meer mensen terug aan de slag gaan, zal de vraag voor schoolopvang ook stijgen. Ten tweede: een tekort aan personeel. Een ontdubbeling van klassen met 4 dagen les voor de eerste graad en 2 dagen les voor het 6de leerjaar vraagt een dubbele personeelsbezetting en dit op een moment dat de leerkrachten van het 3de, 4de en 5de leerjaar ook volop bezig zijn met preteaching voor de thuisblijvers.”

Complexe puzzel

Sylvia Van den Eeden van basisschool De Notelaar in Aalst testte met haar team al de mondmaskers uit. “Ouders zijn in de weer geweest om mondmaskers te maken en daar zijn we hen enorm dankbaar voor”, zegt zij. “Het is een enorm complexe puzzel. We weten dat het eerste, tweede en zesde leerjaar er zal zijn, maar hoeveel extra kinderen moeten we daarbuiten nog opvangen? Als het aantal kinderen beperkt blijft tot die drie leerjaren en nog wat extra opvang voor kinderen van essentiële beroepen, dan is het haalbaar. Zo niet, wordt het moeilijk en een serieuze uitdaging”, zegt ze.

Els Verbraekel van de Vrije Lage School Wonderster in Lede zegt niet klaar te zijn tegen 15 mei. “Neen, onze school telt 543 leerlingen waarvan 272 in 5 zesde, 4 eerste en 4 tweede leerjaren waardoor proefdraaien op één dag onmogelijk is. Het ‘corona’-proof maken vraagt bovendien nog serieuze inspanningen. We zullen pas op 18 mei openen en niet volgens het voorgestelde systeem van vier volle lesdagen”, zegt ze. “Voldoende leerkrachten hebben wordt de hamvraag. Ons korps telt 38 leerkrachten. Daarmee is het alleen mathematisch al onmogelijk om enerzijds 13 klassen te splitsen, opvang te voorzien, kwetsbare leerlingen bij te werken en de pre-teaching voor de andere klassen te laten verder gaan. Een hele dag lesgeven met een mondmasker is onmogelijk. Als school voorzien we daarvoor met face shields een alternatieve en betere bescherming voor onze leerkrachten.”