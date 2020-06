Schilderij ‘Prediking van Johannes de Doper’ verhuist naar Sint-Martinuskerk Frank Eeckhout

18 juni 2020 Aalst De triptiek 'Prediking van Johannes de Doper' werd donderdag weggehaald uit de Heilig Hartkerk in Aalst. Na restauratie krijgt het monumentale schilderij een plaats in de Sint-Martinuskerk.

Het kunstwerk dateert uit de zestiende zeventiende eeuw en wordt toegeschreven aan Frans Pourbus de Jonge. Het is eigendom van de Gasthuiszusters van Aalst. De triptiek bevond zich enkele eeuwen geleden reeds in de Aalsterse Sint-Martinuskerk maar verhuisde nadien naar het Gasthuys. Na de verhuis van de Gasthuiszusters van Hertshage naar Ten Rozen kreeg het een plaatsje in de Heilig Hartkerk. Enkele lokale vrijwilligers wilden van de gelegenheid gebruik maken om het schilderij te laten onderzoeken, restaureren en conserveren. De panelen hadden immers te lijden van insijpelend vocht. Daarom schreven ze het Koninklijk Instituut voor Kunstpatrimonium (KIK) aan en die zagen onmiddellijk het belang van het schilderij. Voor het vooronderzoek werd een subsidie van 9000 EUR aangevraagd en verkregen bij het Fonds Perier-d’Ieteren.

“Een dergelijk vooronderzoek gebeurt in Brussel. Daarbij wordt nagegaan welke werken aan het schilderij noodzakelijk zijn. Het schilderij is er overigens in de veilige handen van mevrouw Kathleen Froyen; zij was ook betrokken bij de restauratie en conservering van het Lam Gods. Het is belangrijk voor de stad dat dergelijke kunstschatten in optimale omstandigheden kunnen bewaard worden”, legt schepen van Erfgoed Karim Van Overmeire (N-VA) uit. Het vooronderzoek zal afgerond zijn tegen eind 2020. Dan wordt ook een bestek opgemaakt en in functie daarvan moeten dan de nodige sponsorgelden gezocht te worden.