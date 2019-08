Schilder mee aan Rubens-muurschildering rond Sint-Martinuskerk Rutger Lievens

06 augustus 2019

15u49 4 Aalst Kunstenaars maken tekeningen op de werfmuur rond de Sint-Martinuskerk van Aalst. De Sint-Martinuskerk staat al een tijdje in de steigers voor een grootscheepse restauratie. Sinds maandag 5 augustus wordt niet alleen de kerk zelf, maar ook de werfmuur errond onder handen genomen.

Kunstenaars Mattis Van Schuylenbergh, Matthias Van de Velde, Stephan Gyssens en Thomas Maris maken er een hele maand lang hun interpretatie van het meest bekende kunstwerk uit de kerk, de pestlijders.

“De vorige werfpanelen waren versleten en dringend aan vervanging toe”, zo verklaart schepen van Erfgoed Karim Van Overmeire (N-VA) nader. “In plaats van een gewone, saaie omheining te plaatsen, besloten we om wat Aalsterse pit toe te voegen met een muurschildering die de hele kerk rondgaat.”

Uithangbord Rubens

De keuze voor het Rubenswerk is niet toevallig. In het kader van het project ‘Vlaamse meesters in situ’ kan je het werk zelf in de kerk via een monumentale trap bezichtigen. Op een touchscreen naast de trap vind je meer informatie over het werk, maar ook over de kerk zelf. Vlaamse meesters in situ loopt nog tot eind september dit jaar. Ook daarna blijft het Rubensaltaar hét uithangbord van de Sint-Martinuskerk. “In 2020 kan je het werk beleven als nooit tevoren. We katapulteren je terug in de tijd, naar de periode waarin Rubens het altaarstuk schilderde. Je kan hem zelfs helpen het schilderij af te werken”, zegt Karim Van Overmeire.

Schilder mee met Mattis

Terug in het hier en nu heeft ook onze hedendaagse meester je hulp nodig om zijn meesterwerk rond te krijgen. Mattis nodigt alle Aalstenaars uit om op donderdag 22 augustus vanaf 17 uur mee te schilderen aan zijn muurschildering, die in totaal 621 m² groot is. Tegelijk houdt ook het museum, dat dicht bij de kerk ligt, haar deuren langer open voor Muzomer: haar jaarlijkse zomerfestival met straattheater, workshops het gezelligste terras van Aalst. Wie de kunstenaars al vroeger aan het werk wil zien, kan ze vanaf nu elke dag spotten rond de kerk. Om het huzarenstukje af te krijgen, gaan ze immers voluit. “Wat kan ik zeggen?” grijnst Mattis. “In onze familie zien we het al eens graag groots.”