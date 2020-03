Schepper van Ondineke-standbeeld is niet meer: “Afscheidsplechtigheid door coronavirus in intieme kring” Rutger Lievens

20 maart 2020

19u23 0 Aalst Morgen zaterdag neemt Aalst afscheid van beeldend kunstenaar Frans De Vree (85). Niet in een bomvolle zaal van het crematorium, met sprekers en live muziek, zoals dat gaat bij een bekende Aalstenaar. Door het coronavirus vindt het afscheid plaats in zeer intieme kring met zes aanwezigen. Toch zal de schepper van het Ondineke-standbeeld niet snel vergeten worden.

Frans De Vree overleed vorig weekend en werd 85 jaar oud. Aalstenaars zijn vertrouwd met zijn kunstwerken. Op de binnenkoer van het oude stadhuis passeren elke dag - als er geen coronavirus de ronde doet althans - honderden mensen zijn grandioze Ondineke-standbeeld. Ondineke is het hoofdpersonage in De Kapellekensbaan van schrijver Louis Paul Boon. En wie al eens in het Politiehuis van Aalst moest zijn, ziet in de inkomhal zijn beeld voor de politieagenten die doodgeschoten werden bij een inbraak in de Colruyt van Aalst.

Politie

Van de kunst alleen kan een mens niet leven en dus was Frans De Vree actief bij de lokale politie. Dat inspireerde zijn kunstwerken. “Papa is begonnen als smid en volgde les aan de avondschool van de Aalsterse kunstacademie”, vertelt zijn zoon Erik De Vree. “Als politie-inspecteur leidde hij een team bij de lokale politie van Aalst. Hij zag veel miserie: dronkenschap, ruzies, misdaad, ellende. Dat tekende en inspireerde hem. Het was een mens die andere mensen wilde helpen. Erg geëngageerd en maatschappijkritisch.”

Het afscheid van een vader, grootvader en bekende Aalstenaar gaat gepaard met een groot verdriet. In deze corona-tijden komen daar nog eens andere beslommeringen bij. Een afscheidsplechtigheid in de grote zaal van het crematorium is niet mogelijk, gezien het besmettingsgevaar. “Er zullen zes mensen aanwezig zijn bij het afscheidsmoment bij de begrafenisondernemer. Aan de kleinkinderen is verteld dat het beter is dat ze er niet bij zijn, te gevaarlijk. De sprekers en livemuziek die gepland waren, is afgezegd”, zegt Erik De Vree.

Utopia

De laatste wens van de familie van De Vree? Een beeld van hem in Utopia. “Twee jaar geleden waren er al gesprekken gestart om een beeld van mijn vader in of aan Utopia te zetten. Het zou een beeld worden bol van verwijzingen naar bekende Aalsterse figuren: van de poesjkapelle tot Jan De Lichte. Er was politieke goodwill in het begin, maar sinds de lokale verkiezingen is het contact helemaal verwaterd. Jammer dat hij het zelf niet meer kan meemaken nu, maar wat een mooie erkenning zou het zijn om een beeld van mijn vader in Utopia te kunnen zetten”, zegt Erik De Vree.