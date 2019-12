Schepencollege ontslaat vier kabinetmedewerkers van Ilse Uyttersprot (CD&V) Rutger Lievens

14u03 18 Aalst Het stadsbestuur van Aalst heeft de vier kabinetsmedewerkers van schepen Ilse Uyttersprot (CD&V) ontslagen. Eerder werden alle bevoegdheden van schepen Ilse Uyttersprot (CD&V) verdeeld onder de andere schepenen. Zijzelf blijft wel op post.

“Het klopt dat het college bij unaniem genomen besluit - met uitzondering van schepen Ilse Uyttersprot - een einde heeft gesteld aan de arbeidsovereenkomsten van de medewerkers die waren verbonden aan het kabinet Uyttersprot”, zegt burgemeester Christoph D’Haese (N-VA). “Kabinetsmedewerkers werken beleidsondersteunend. Als een schepen geen bevoegdheden meer heeft, valt het niet meer te verantwoorden dat zij vier medewerkers via de stad tewerkstelt.”

“Net zomin het te verantwoorden is dat mevrouw Uytterprot er zelf voor kiest om voor zichzelf het loon-zonder-werken principe toe te passen - maar men weet dat alleen zij hiervan afstand kan doen”, zegt de burgemeester. “Uiteraard wordt niemand van de betrokken medewerkers te kort gedaan, alle wettelijk voorziene vergoedingen worden uitbetaald zoals het hoort. De mensen in kwestie worden uitbetaald met vrijstelling van prestaties. Eén medewerker was gedetacheerd, waardoor deze dame gewoon terugkeert naar de stadsdiensten”, zegt burgemeester Christoph D’Haese (N-VA).

CD&V was nog niet bereikbaar voor commentaar.