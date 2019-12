Schepen zonder bevoegdheden Ilse Uyttersprot (CD&V) en burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) praten weer met mekaar Rutger Lievens

09 december 2019

20u45 0 Aalst Komt het dan toch nog goed met deze coalitie van burgemeester Christoph D’Haese (N-VA)? Hij en Ilse Uyttersprot (CD&V) hebben de voorbije dagen een constructief gesprek gehad, dat bevestigt CD&V. Alle plooien zijn nog niet volledig gladgestreken. Burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) bevestigde op de gemeenteraad dat Ilse Uyttersprot pas op 18 december - na de stemming over de meerjarenplanning op 17 december - haar bevoegdheden als schepen kan terugkrijgen.

Op de regionale tv-zender vertelde Eddy Couckuyt dat er een goed gesprek is geweest tussen Ilse Uyttersprot en Christoph D’Haese. Dat leest u hier. Ondertussen reageerde N-VA-schepen Karim Van Overmeire dat het maar een gesprek van een kwartier was.

“Er is een contact geweest tussen mevrouw Uyttersprot en de burgemeester”, bevestigt fractieleider Eddy Couckuyt (CD&V) aan TV Oost. “We hopen dat dit de start is van een duurzame oplossing. De partijen gaan voor een herstel van de oorspronkelijke toestand. Niemand moet plooien als de oorspronkelijke toestand hersteld wordt. Mevrouw Uyttersprot is natuurlijk wel onder de indruk van wat er is gebeurd. In ieder geval focussen we op de inhoud van de meerjarenovereenkomst. Degene die die meerjarenovereenkomst maken en ze moeten uitvoeren, moeten op een correcte hun taken kunnen uitvoeren.”

Groen stelt vraag over crisis

Op de gemeenteraad stelde Lander Wantens (Groen) een vraag over de politieke crisis in Aalst. “Op maandagochtend 4 november kwam een persmededeling uit het schepencollege van Aalst met als mededeling dan één schepen - Ilse Uyttersprot - haar bevoegdheden worden ontnomen en overgedragen aan de andere leden van het schepencollege. Mits evaluatie in december wordt bekeken of de bevoegdheden terug naar de schepen gaan. Deze beslissing van het schepencollege heeft een grote impact op de wijze van besturen in Aalst. De Aalsterse burger, maar ook de medewerkers en verenigingen die betrokken zijn bij de bevoegdheden van schepen Uyttersprot verdienen uitleg en duiding bij de genomen beslissing”, aldus Lander Wantens op de gemeenteraad.

Pas op 18 december bevoegdheden terug

Tot een echt debat kwam het niet op de gemeenteraad. Burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) antwoordde Lander Wantens, maar er kwam geen antwoord van CD&V. “Het gaat niet over een ontslag. Alleen de Vlaamse overheid kan zich daarover uitspreken. Het gaat enkel over een interne verdeling van de afspraken en bevoegdheden binnen het schepencollege van Aalst. Streven naar een vlottere werkverdeling is volledig rechtsgeldig. Uitspraken van de Raad van State ondersteunen dat”, zei de burgemeester. Hij zei nog dat Ilse Uyttersprot zich heeft laten verontschuldigen op vier van de laatste schepencolleges sinds 4 november. “Maar we zitten niet in onbestuurbaarheid. Op 18 december wordt deze maatregel opnieuw behandeld, ik laat u zelf invullen waarom we voor die datum hebben gekozen”, aldus de burgemeester. Schepen Uyttersprot laat weten dat ze ziek was de voorbije periode en daarom afwezig was.

Op 17 december is er de gemeenteraad waarop alle partijen kleur moeten bekennen. Voor de meerjarenplanning en in de meerderheid, of een tegenstem en dus in de oppositie. Op die dag weten we of CD&V nog in de meerderheid zit en of burgemeester D’Haese (N-VA) nog een meerderheid heeft in de gemeenteraad.