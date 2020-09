Schepen Verdoodt (N-VA) over stadiondossier Eendracht Aalst: “Het is niet dat we niet vooruit willen, maar we weten nog altijd niet wat de club wil” Rutger Lievens

15 september 2020

19u22 0 Aalst Afgelopen vrijdag was er een overleg tussen Eendracht Aalst-voorzitter Patrick Le Juste, burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) en schepen van Sport Matthias De Ridder (N-VA). Het doel? Het stadiondossier opnieuw leven inblazen.

VB’er Johan Van Nieuwenhove vroeg op het vragenuurtje van de gemeenteraad van Aalst hoe het nu zat met de vooruitgang van het stadiondossier. Eendracht Aalst voetbalt in een krakkemikkig Pierre Cornelisstadion, clubbestuur en supporters zeggen dat een nieuw stadion de start kan zijn van een revival van de Aalsterse voetbalglorie. In de meerjarenplanning tot 2024 van de stad Aalst is er echter geen euro voorbehouden voor de bouw van een nieuw stadion.

“We lazen in de krant dat het bestuur hierdoor overweegt om uit te wijken naar een eventuele naburige gemeente (Affligem, nvdr.). Het is tien na twaalf voor de club”, aldus Johan Van Nieuwenhove (VB) in de gemeenteraad van Aalst.

Schepen Caroline Verdoodt (N-VA) kaatste de bal terug. “Ik was verwondert te vernemen dat de voorzitter overweegt om de club weg te halen uit de stad. Een nieuw stadion behelst meer dan het vrijmaken van een lapje grond. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid van club en stad. Al geruime tijd vragen wij wat de eisen zijn van Eendracht Aalst. Wat wil de club? Hoeveel bezoekers willen ze, hoeveel oppervlakte? Wat met de mobiliteit?”, zegt de schepen. “Vorige vrijdag was er een onderhoud tussen de voorzitter, de schepen van Sport en de burgemeester. Er is meteen een nieuw overleg gepland om de eisen van Eendracht Aalst in detail te bespreken. Ik ben ervan overtuigd dat de bal aan het rollen is. Het is nooit de bedoeling geweest om onze kop in het zand te steken. We hebben een programma van eisen nodig, het is niet zo dat we niet vooruit willen met dit dossier.”