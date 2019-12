Schepen van Ruimtelijke Ordening Caroline Verdoodt (N-VA): “Dit is in de eerste plaats een menselijk drama, de fabriek is een erfenis uit het verleden” Rutger Lievens

11 december 2019

13u05 12 Aalst Aalst moet zo wat de enige stad zijn met een industriezone op 100 meter van de Grote Markt en tal van scholen. Naar aanleiding van het dodelijk ongeval met een kind woensdagochtend, rijzen opnieuw vragen of een fabriek - met het vrachtverkeer dat het meebrengt - wel gewenst is in een scholenstad. Volgens schepen van Ruimtelijke Ordening Caroline Verdoodt (N-VA) is het een erfenis uit het verleden.

Woensdagochtend is een kind dat naar school in Aalst ging, omgekomen toen het aangereden werd door een vrachtwagen. Al jaren waarschuwen organisaties zoals De Fietsersbond of Critical Mass voor het gevaar op die plek. De vraag stelt zich: waarom een fabriek - en het bijhorende vrachtverkeer - nog tolereren in het stadscentrum van Aalst.

De schepen wenst in de eerste plaats haar medeleven te betuigen aan de familie van het slachtoffer. “In de eerste plaats is dit een menselijk drama. Ik wens mijn deelneming te betuigen aan de familie van het slachtoffer”, zegt ze.

Plannen om de industriezone Chipka om te vormen tot een zachtere bestemming zoals wonen of groen, zijn er niet. “Het bedrijf zit er sinds 1873 en is gelegen in industriegebied, een situatie die we geërfd hebben. Mocht vandaag een bedrijf vragen om op dergelijke locatie te vestigen dan zou de stad daar nooit in meegaan. We zijn continu met het bedrijf in overleg om de veiligheid te optimaliseren. We kunnen ook niet ontkennen dat er een spanningsveld is tussen het economische aspect, veiligheid en de stedelijke ontwikkeling in dit geval”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening, Caroline Verdoodt (N-VA).