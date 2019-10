Schepen van Onderwijs Van Overmeire (N-VA) geen voorstander van centraal aanmeldingspunt basisonderwijs: “Een computer moet de schoolkeuze niet maken” Rutger Lievens

16 oktober 2019

18u38 3 Aalst De schepen van Onderwijs in Aalst, Karim Van Overmeire (N-VA), is geen voorstander van een centraal aanmeldingspunt voor het basisonderwijs. Dat is een initiatief van de Vlaamse overheid om kamperen voor schoolpoorten tegen te gaan. De stad moet laten weten of ze instapt in het nieuwe systeem vanaf het schooljaar 2020-2021. Als het aan Van Overmeire ligt, gebeurt dat niet.

Komende maandag buigt het stadsbestuur zich over de kwestie, dinsdag beslist de gemeenteraad van Aalst. Schepen van Onderwijs Karim Van Overmeire (N-VA) verwacht een vurige discussie. Zelf is hij tegenstander van het digitale centrale aanmeldingspunt. “Een computer beslist dat op basis van een aantal criteria waar jouw kind naar school moet gaan. Het houdt rekening met de domicilie van het kind, maar bijvoorbeeld niet met het feit dat een school dichtbij jouw werk gelokaliseerd is”, zegt hij.

Volgens hem is dit een goed systeem voor grotere steden, maar in Aalst stellen de capaciteitsproblemen zich niet. “Er werd wel aangeschoven of gekampeerd aan enkele lagere scholen, maar niet omdat er nergens anders in Aalst geen plaats meer was voor de kinderen. Op dit moment is 83 procent van de plaatsen in het basisonderwijs bezet. Er is dus geen capaciteitsprobleem”, zegt hij.