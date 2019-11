Schepen van Mobiliteit De Gucht (Open Vld): “Invoering lage-emissiezone ligt niet op tafel” Rutger Lievens

25 november 2019

18u13 0 Aalst Aalst zou een van de 16 steden en gemeenten zijn waar nagedacht wordt om een lage-emissiezone in te voeren, zo stond in de krant te lezen. Schepen van Mobiliteit Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) ontkent dat: “Klopt niet”, zegt hij.

Aalst zou na Antwerpen en Gent een van de 16 steden en gemeenten zijn waar gedacht wordt aan een lage-emissiezone. Zwaar vervuilende en oudere wagens zouden dan het stadscentrum niet meer in mogen tenzij ze een belasting betalen. Zo stond het in de krant, maar er is niets van aan zegt schepen De Gucht vandaag. “Klopt niet”, bevestigt hij.

Ook Lander Wantens (Groen) vindt het niet zo een goed idee om dit in Aalst in te voeren. “Aalst is daar te klein voor denk ik. Een ambitieus mobiliteitsplan waar verkeersdruk verlaagd wordt is veel effectiever. Een lage-emissiezone op Vlaams niveau zou beter zijn”, zegt hij.