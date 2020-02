Schepen van Financiën Matthias De Ridder (N-VA): “Hogere belastingen zijn niet het juiste antwoord, als je zoekt naar extra geld” Rutger Lievens

06 februari 2020

16u30 0 Aalst Schepen van Financiën Matthias De Ridder (N-VA) zegt dat de belastingen in Aalst niet zullen stijgen - in tegenstelling tot 10% van andere Vlaamse gemeenten en steden. “Uit een rondvraag van VVSG blijkt dat 1 op de 10 gemeenten in Vlaanderen hun tarieven voor de opcentiemen of de personenbelasting hebben verhoogd”, zegt de schepen. Onze tarieven blijven ongewijzigd om de belastingdruk gelijk te houden”, zegt hij.

Onder meer centrumsteden als Genk of Leuven verhogen de belastingen. “Maar ook dichterbij huis is dat gebeurd in Denderleeuw, Lebbeke of Asse”, zegt schepen van Financiën Matthias De Ridder (N-VA).

“De meest frappante stijging is te vinden in Niel. Men heeft daar de opcentiemen op de onroerende voorheffing (OOV) – de belasting op uw woonst gebaseerd op het kadastraal inkomen – opgetrokken met maar liefst 60%. De oorzaak daarvoor is te vinden in de vaststelling dat in Niel vroeger vele kleine huizen te vinden waren, waardoor het KI van vele gebouwen laag ligt en de gemeente bijgevolg minder inkomsten uit de OOV haalt dan andere gemeenten”, aldus de schepen.

Industrieel verleden

Ook in Aalst kennen we een gelijksoortige situatie door ons industrieel verleden. “Indien de inkomsten uit de onroerende voorheffing voor Aalst hetzelfde niveau zouden bereiken als het gemiddelde van de Vlaamse centrumsteden, dan zouden we 16% meer ontvangen uit deze belasting, of maar liefst 4,5 miljoen euro op jaarbasis. Desondanks blijft het tarief in Aalst ongewijzigd, wat ons fiscaal gezien inderdaad een interessante stad maakt om in te wonen.”

Schepen van Financiën De Ridder licht die keuze toe. “We zijn met het nieuwe meerjarenplan zeer ambitieus voor onze stad. Dat vergt inderdaad voldoende inkomsten en die komen voor een stad voornamelijk uit belastingen”, zegt hij. “Hogere belastingen zijn voor mij echter niet het antwoord als we middelen moeten zoeken. Daarom hebben we deze middelen dan ook in de eerste plaats vrijgemaakt binnen de werking van de stad zelf en door het vermarkten van leegstaande gebouwen. Zo creëren we een maximaal resultaat voor de burger zonder de belastingdruk te verhogen.”

Sp.a: “Begroting wordt opgesmukt”

Sam Van De Putte, sp.a-gemeenteraadslid, zegt dat de begroting in Aalst opgesmukt wordt. “Het vermarkten van stadsgebouwen brengt pas geld op wanneer ze ook effectief verkocht worden. De begroting wordt nu opgesmukt met bedragen die nog niet in de stadskas zitten. Tijdens de vorige bestuursperiode werd geen enkele euro geïnd terwijl ze wel bij de opbrengsten ingeschreven waren. De financiële situatie wordt al jaren rooskleuriger voorgesteld dan ze werkelijk is”, waarschuwt hij.