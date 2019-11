Schepen Uyttersprot (CD&V) staat in stadsmagazine Chipka zonder bevoegdheden Rutger Lievens

29 november 2019

13u53 0 Aalst Schepen Ilse Uyttersprot (CD&V) is sinds 4 november haar bevoegdheden Jeugd en Sport kwijt en dat is nu ook te merken in het stadsmagazine Chipka. In het overzicht van de spreekuren staat ze wel nog altijd met foto tussen het lijstje schepenen, maar haar bevoegdheden zijn ook hier niet vermeld.

Bij de naam van Ilse Uyttersprot lezen we alleen nog 3de schepen en haar spreekuur. De burgemeester en alle andere schepenen krijgen een opsomming van al hun bevoegdheden onder hun naam. Normaal is dat ook het geval bij schepen Uyttersprot (CD&V), maar in de laatste editie van Chipka dus niet meer. Op 4 november keurden coalitiepartners Open Vld en N-VA de beslissing goed om schepen Uyttersprot (CD&V) zeker tot 17 december te ontzetten uit haar bevoegdheden. Omdat een schepen niet kan ontslagen worden maar alleen kan ontslag nemen, behoudt ze wel haar titel.

In politieke kringen is er toch wat verontwaardiging over de gang van zaken, niet in het minst bij CD&V. Een CD&V’er postte op Facebook: “De pesterijen van de burgemeester staan nu ook gepubliceerd in Chipka, het stadsmagazine. Aalst-onwaardig. ‘Politiek is de kracht van het bondgenootschap’, het alomgekend riedeltje van burgemeester D’Haese blijkt niet meer dan een holle slogan. Iemand publiekelijk vernederen is NOT Done! Iemand van uw eigen ploeg tackelen doe je niet burgemeester!”