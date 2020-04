Schepen Sarah Smeyers (N-VA): “We zullen geen bezoek toelaten in onze OCMW-woonzorgcentra” Rutger Lievens

16 april 2020

11u08 0 Aalst Aalst zal geen bezoek toelaten in de woonzorgcentra van het OCMW. “Het ergste is nog niet achter de rug. We zullen de maatregelen niet afbouwen", zegt schepen Sarah Smeyers (N-VA).

De Belgische overheid kondigde gisterenavond aan dat bewoners in woonzorgcentra opnieuw bezoek mogen krijgen, maar er is veel kritiek op de versoepeling. Ook de stad Aalst is het niet eens. “In het belang van onze rusthuisbewoners en uit respect voor ons verzorgend en verplegend personeel gaan we de maatregelen in onze woonzorgcentra nog niet afbouwen”, zegt schepen Smeyers (N-VA). “Ik vraag begrip van iedereen voor deze moeilijke beslissing. Maar we moeten doorbijten. We zijn nu al zo lang samen op goeie weg. Nog even doorbijten nu.”

“Er zal dus nog geen bezoek toegelaten worden. Ik wil dit echt niet. In het belang van onze bewoners. In het belang van ons zorgpersoneel. Het ergste in onze woonzorgcentra is nog niet achter de rug. Wij willen het lot niet tarten door het nog erger te maken”, aldus Smeyers (N-VA).