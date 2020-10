Schepen Mia De Brouwer (N-VA) stopt jaar vroeger dan gepland: “Ik voel dat het voldoende geweest is” Rutger Lievens

06 oktober 2020

20u41 0 Aalst Mia De Brouwer (N-VA) stopt een jaar eerder dan voorzien als schepen van de stad Aalst. Uit eigen beweging beëindigt ze haar mandaat als schepen en gemeenteraadslid op 31 december van dit jaar.

Na een volle ambtstermijn van 2013 tot 2018 en na het tweede jaar van haar tweede legislatuur beëindigt schepen Mia De Brouwer uit eigen beweging haar mandaat als schepen en gemeenteraadslid op 31 december van dit jaar. “Ik neem met een tevreden gevoel afscheid”, zegt Mia De Brouwer. Ze was gedurende de voorbije acht jaar bevoegd voor Burgerlijke Stand en Bevolking, voor Toerisme en Senioren. Daar kwam de voorbije twee jaar onder andere ook nog Dierenwelzijn bij.

Realisaties

“Mijn voornaamste opdracht bestond uit wettelijke taken. Ik heb in de afgelopen jaren honderden koppels getrouwd en honderden jubilarissen bezocht. Ik vond het een voorrecht om met zoveel mensen in contact te kunnen komen en naar hun levensverhalen te mogen luisteren”, aldus schepen De Brouwer. “Maar daarnaast ben ik ook ontzettend trots dat ik het heb kunnen meehelpen om het toerisme in Aalst te stimuleren”. Ook de natuurbegraafplaats, de druppelbomen op de begraafplaatsen ter nagedachtenis van doodgeboren baby’s en de lancering van het seniorenmagazine ‘RETRO’ springen als realisaties in het oog.

Mia De Brouwer zetelde als gemeenteraadslid voor het Vlaams Belang vanaf 2007. Na een korte periode als onafhankelijke maakt zij de overstap naar N-VA, waar ze aan de basis lag van de sterke opgang van N-VA bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2012. Bij de aanvang van deze legislatuur lag al vast dat ze halverwege de fakkel zou doorgeven, maar ze beslist nu een jaar eerder haar mandaat neer te leggen. “Ik voel dat het voldoende geweest is”, aldus De Brouwer.

Caroline De Meerleer

Caroline De Meerleer, fractieleider van N-VA, neemt begin januari de schepenbevoegdheden van Mia De Brouwer over. Haar zetel in de gemeenteraad zal ingenomen worden door Marc Dierickx. “Ik dank de bevolking voor het vertrouwen, de collega’s en medewerkers van de stad voor de samenwerking en wens de ploeg van het schepencollege in het algemeen en Caroline De Meerleer in het bijzonder, veel succes”

Momenteel is De Meerleer tewerkgesteld op het kabinet van Vlaams minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand Ben Weyts. “Ik ben de minister bijzonder dankbaar voor de kans die ik in 2014 van hem heb gekregen. Als raadgever Toerisme en coördinerend raadgever Lokaal Beleid heb ik de voorbije zes jaar ook op Vlaams niveau politieke ervaring en inhoudelijke kennis kunnen opbouwen. Ik heb die functies steeds met overgave en passie uitgeoefend. In samenspraak met de minister heb ik dan ook besloten deeltijds verbonden te blijven aan het kabinet”, zegt zij.

Caroline heeft veel respect voor Mia en haar beslissing. “Mia heeft me in 2012 overtuigd om de N-VA te vervoegen. Na 8 jaar als gemeenteraadslid te mogen zetelen, wacht me nu een nieuwe uitdaging. Ik ben ontzettend fier om in mijn geliefde stad in de voetsporen van Mia te mogen treden. Dit is een droom die een jaartje vroeger dan verwacht, in vervulling gaat. Ik sta ten dienste van de Aalstenaars en zal me hard inzetten om, samen met de collega’s in het college, de metamorfose van onze stad verder vorm te geven.”