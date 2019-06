Schepen Karim Van Overmeire (N-VA) terug van weggeweest Rutger Lievens

26 juni 2019

11u56 10 Aalst Schepen Karim Van Overmeire (N-VA) zat na maanden van afwezigheid weer op zijn stoel op de laatste gemeenteraad. De schepen was out omwille van medische redenen, maar herneemt nu stilaan zijn werkzaamheden.

Karim Van Overmeire heeft de bevoegdheden Onderwijs, Bibliotheek, Europese en Internationale Samenwerking, Erfgoed, Museum, Archief, Vreemdelingenzaken, Radicalisering, Inburgering, Vlaams karakter. De voorbije maanden was hij afwezig door ziekte en miste hij dus de schepencolleges en gemeenteraden. Op de gemeenteraad van juni was hij terug van weggeweest.

Het was heet in het belfort waar de gemeenteraad van Aalst plaatsvindt, maar Van Overmeire maakte een frisse indruk. “Ik had ergens met een glas koude witte wijn in de koelte moeten zitten, maar daar had ik nu eens geen zin in”, zei hij met een knipoog.

Ook de oppositie had het geweten dat van Overmeire terug was. Een voorstel van Fatma Yildiz om een adviesraad rond integratie en tegen racisme met experts uit de bevolkingsgroepen op te richten pareerde hij met ‘We hebben dat al eens geprobeerd, met twee vertegenwoordigers van elke bevolkingsgroep in zo’n raad, maar het is op niets uitgedraaid. Mensen vertegenwoordigen vooral zichzelf, het is een illusie om te denken dat een persoon uit de Roemeense of Afrikaanse gemeenschap voor die hele gemeenschap kan praten”, stelde hij.

Het voorstel van Vlaams Belang om halal te verbieden op scholen, kon rekenen op enkele verwoestende rationele argumenten van schepen Van Overmeire. “Ook appels en melk zijn halal, moeten we dat nu allemaal verbieden?”, repliceerde hij, waarna Vlaams Belang hun voorstel introk.