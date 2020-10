Schepen Ilse Uyttersprot heeft ‘herinneringszitje’ in Schotte: “Reserveer het zitje en familie Ilse schenkt opbrengst aan ‘beweging tegen geweld’” Rutger Lievens

07 oktober 2020

09u49 8 Aalst De vermoorde Aalsterse politica Ilse Uyttersprot heeft voortaan een herinneringszitje in sporthal Schotte. Als schepen was Uyttersprot altijd van de partij bij sportevents in Schotte. Hoewel het zitje steeds vrij zal blijven, kan het gereserveerd worden voor het goede doel. De familie schenkt de opbrengst aan vzw zijn, een organisatie die zich inzet tegen geweld.

Zaterdagavond 3 oktober vond sinds de coronacrisis het eerste sportevenement plaats mét publiek in sportcentrum Schotte. Daarnaast was het ook het eerste sportevenement na het overlijden van voormalig burgemeester en schepen Ilse Uyttersprot. Ter nagedachtenis van haar werd in de tribune van het sportcentrum een ‘herinneringszitje’ onthuld.

“Als voormalig schepen van Sport was Ilse Uyttersprot één van de drijvende krachten achter de oprichting van sportcentrum Schotte”, zegt Hannah Verdoodt van Aalst Sport. “Ze geloofde sterk in de bovenlokale werking van het sportcentrum en de uitbouw van het sportleven in Aalst. Sinds de opening verwelkomde het sportcentrum al talloze sportevenementen, gaande van interlands volleybal, beker van België futsal tot lokale dans- en turnshows. Zowel bij grote evenementen als bij kleinere evenementen, was schepen Uyttersprot steeds van de partij en steeds had ze een betrokken rol.”

In de tribune van het sportcentrum zal daarom blijvend een zitje voor haar worden vrijgehouden, zo kan ze er voor altijd bij zijn. “Hoewel het zitje steeds vrij zal blijven, kan het gereserveerd worden voor het goede doel. De familie van schepen Uyttersprot koos er voor om de opbrengst van het zitje te doneren aan vzw ‘zijn’. Deze vzw zet zich ‘in beweging tegen geweld’”, zegt Verdoodt. Voor meer informatie rond het reserveren van het herinneringszitje kan u steeds terecht bij Aalst Sport.