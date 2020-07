Schepen De Gucht (Open Vld) wil trambus naar Aalst halen: “Elektrisch openbaar vervoer in de stad is de toekomst” Rutger Lievens

17 juli 2020

12u01 2 Aalst Schepen van Mobiliteit Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) hoopt dat er op termijn elektrische trambussen zullen rijden op de Brusselsesteenweg tussen Aalst en Brussel Noord. Hij maakte een testrit tussen Asse en Aalst en is onder de indruk.

170 mensen kunnen er tegelijk in de trambus. “Het is de bedoeling dat die op termijn zal rijden op de lijn van Brussel Noord naar Asse, Hekelgem, Affligem, Erembodegem. Dat is een van de drukste lijnen van Vlaanderen. Ik hoop dat we die trambus naar hier kunnen halen, maar Vlaanderen moet daar nog over beslissen”, zegt de schepen.

Door de grote capaciteit van de voertuigen zouden trambussen deels de fileproblemen kunnen oplossen. Hoe meer scholieren het openbaar vervoer nemen, hoe minder auto’s er rijden naar scholenstad Aalst. Ook de nieuwe woonwijk aan de Immerzeeldreef zou op die manier beter ontsloten kunnen worden. Men vreest dat die woonwijk op termijn de files aan de Albrechtlaan en Brusselsesteenweg zou kunnen verergeren. De motor op diesel laadt de batterijen op, maar het voertuig rijdt volledig elektrisch. “In de stedelijke omgeving rijdt dit volledig elektrisch”, zegt Jean-Jacques De Gucht (Open Vld).