Schepen De Gucht (Open Vld) deelt nieuwste ontwerp Esplanadepark op Instagram: “Meer groen dan eerst voorzien” Rutger Lievens

24 mei 2019

17u55 22 Aalst Schepen van Stadsvernieuwing Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) heeft via Instagram het laatste nieuwe ontwerp van het Esplanadepark in Aalst gedeeld. Dat ziet er nog groener uit dan de vroegere ontwerpen van zijn voorgangster.

De Gucht bevestigt dat het oorspronkelijk ontwerp gewijzigd is. “Er zijn verschillende belangrijke wijzigingen”, zegt hij. “Er is meer ruimte voor groen voorzien. Door het groen te clusteren is er ook een veel intensere groenbeleving waardoor je echt een parkgevoel gaat hebben. Daarnaast zorgt de clustering er ook voor dat we visueel opnieuw een plein creëren naast het groen dat duidelijk refereert naar het verleden: de Kolenmarkt. We zullen daar ook de materiaalkeuze op afstemmen om dit nog te versterken. De ‘Kolenmarkt’, waar ook de foor zal komen te staan, ligt daarnaast zowel voor de bestaande horecazaken als voor de Kattestraat en omliggende winkels op een strategische ligging die de handel zal versterken.”

Volgens de schepen is dit nieuw park ten laatste binnen 3 jaar af.