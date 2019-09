Schepen beloofde kunstgrasvelden Nieuwerkerken zonder medeweten van stadsbestuur Rutger Lievens

18 september 2019

10u31 12 Aalst Op de nieuwjaarsreceptie van het Feestcomité van Nieuwerkerken in januari 2018 beloofde toenmalig schepen Ann Van de Steen (Lijst A) in haar speech twee nieuwe kunstgrasvelden voor het dorp. Een voor voetbalclub Eendracht Nieuwerkerken en een voor de Aalsterse hockeyclub. Nu blijkt dat de schepen voor haar beurt sprak en dat er op dat moment budgettair niks was afgedekt om die belofte waar te kunnen maken.

Ann Van de Steen zit ondertussen met Lijst A in de gemeenteraad en vroeg daar een stand van zaken van het dossier van de kunstgrasvelden van Nieuwerkerken. “De aankondiging om de druilerige grasvelden om te toveren naar kunstgrasvelden werd feestelijk onthaald in Nieuwerkerken in januari 2018. Anderhalf jaar later staat de modder de sporters als het ware nog altijd tot aan de knieën. Is de stad deze clubs uit het oog verloren?”, vroeg Van de Steen zich af.

Karim Van Overmeire (N-VA) antwoordde dat hij zich die feestelijke aankondiging op de nieuwjaarsreceptie in Nieuwerkerken maar al te goed herinnerde. “Ik herinner me inderdaad het feestelijk onthaal dat u en collega Uyttersprot kregen toen u dat nieuws over de komst van de kunstgrasvelden in Nieuwerkerken aankondigde. Ik herinner me evengoed de collegevergadering een tijd later waaruit bleek dat die beloftes niet door het budget gedekt waren. Dat heeft enige tijd geduurd voor de discussie gesloten was. Maar goed, we zijn met dat dossier doorgegaan.”

Hij vertelde vervolgens dat er wel degelijk werk wordt gemaakt van die kunstgrasvelden. “Het subsidiedossier en budget zijn goedgekeurd in juni 2018. Voor juni 2021 moet dat project klaar zijn. Ondertussen is de aankoopakte ondertekend in mei 2019. Intercommunale Solva is aangesteld als begeleider door het SportAG”, zei hij.

Ann Van De Steen (Lijst A) ontkent intussen dat de realisatie van de kunstgrasvelden niet budgettair was afgedekt. “De beslissing was genomen door het SportAG en formeel moest het stadsbestuur daar haar fiat niet over geven. Dus het was wel degelijk doorgesproken voor we het project voorstelden op de receptie in Nieuwerkerken. Er is daar achteraf inderdaad wel een discussie over geweest in het schepencollege, maar alles is correct verlopen”, zegt ze.