Sarat zet video’s yogalessen online: “Ik hoop dat ze de mensen helpen de tijd door te komen” Rutger Lievens

17 maart 2020

18u38 0 Aalst Yoga-leraar Sarat Menon van ‘Sarat’s Paripoorna Yoga Huis’ in Aalst zet video’s van zijn yogalessen online. Zo kan iedereen aan yoga doen van thuis uit. “Ik hoop dat deze video’s jullie een beetje helpen deze tijd door te komen”, zegt Sarat.

Nu alle contact tussen mensen verboden is, kunnen natuurlijk ook de yogalessen van Sarat niet doorgaan. Zoals altijd bekijkt hij het positief. Hij post nu video’s met oefeningen op zijn Facebook-pagina zodat niemand yoga moet missen. “Ik ben geen expert en de video is liggend in plaats van staand. Goed voor de nekoefeningen”, knipoogt Sarat. “Ik probeer nu om online yogalessen op te starten. Hopelijk heb ik binnenkort goed nieuws en kan ik jullie zien en misschien ook horen”, schrijft Sarat.