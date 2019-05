Sarah Smeyers reageert op gemeenteraad op protest sociale organisaties: “Subsidies zijn geen verworven recht” Rutger Lievens

28 mei 2019

20u38 0 Aalst Op de gemeenteraad waren er tussenkomsten en een amendement van sp.a, Groen en Lijst A tegen de nieuwe manier van samenwerken met Aalsterse sociale organisaties. “Het kan niet de bedoeling zijn dat de stad een soort sociaal opbod tussen de verschillende actoren op kap van de zwakkeren uit onze samenleving in de hand werkt”, zegt Ann Van De Steen van Lijst A.

Zowel Groen, Lijst A als sp.a pleitten voor uitstel van dit agendapunt in de gemeenteraad. “Aalst heeft nood aan een sterk sociaal beleid. De armoede in Aalst daalt ondanks heel wat inspanningen jammer genoeg niet. Extra budget is dus meer dan welkom. Het is voor ons geen probleem dat de reeds bestaande actoren worden opgevolgd en gemonitord, evenwel (overbodige) administratieve rompslomp moet absoluut vermeden worden. Resultaten op het terrein zijn voor Lijst A belangrijker. Nieuwe organisaties met dezelfde sociale doelstellingen moeten eveneens de kans krijgen om in Aalst én deelgemeenten mee te werken aan structurele armoedebestrijding en sociale problematiek”, zegt Ann Van De Steen (Lijst A). “Het kan niet de bedoeling zijn dat de stad een soort sociaal opbod tussen de verschillende actoren op kap van de zwakkeren uit onze samenleving in de hand werkt.”

Sam Van De Putte (sp.a) heeft ook kritiek: “Er zijn meer opdrachten voor hetzelfde budget. Door deze manier krijg je een versnipperd beleid”, zegt hij. Hij verwees ook naar De Gendarmerie, waar volgens hem te veel geld naartoe gaat.

Historisch gegroeid

Ingmar Baeyens van Groen is verbaasd. “Zelfs na de verkiezing van vorige zondag gaan partijen als CD&V en Open Vld hierin mee. Hier staan mensen in de zaal wiens job op het spel staat”, zegt hij.

Sarah Smeyers (N-VA) verdedigde haar beleid. Zij wil nieuwe organisaties ook een kans geven om sociaal opdrachten uit te voeren voor de stad. “Er zijn nieuwe vzw’s, maar als zij mij vragen waarom de subsidies en opdrachten altijd naar dezelfde organisaties gaan, dan moet ik antwoorden: ‘dat is historisch zo gegroeid’. Al te vaak lijken subsidies een verworven recht”, zegt ze. Smeyers benadrukte dat de middelen niet naar beneden gaan. De stad blijft 1,8 miljoen euro investeren in sociale organisaties. Alleen zal dat vermoedelijk dus niet meer naar dezelfde organisaties gaan.