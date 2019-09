Sarah Smeyers (N-VA): “Wij bespreken anticonceptie proactief met mensen in financiële problemen” Rutger Lievens

24 september 2019

14u46 0 Aalst Leuven gaat Aalst achterna met het terugbetalen van anticonceptie aan mensen met een leefloon. Schepen van Sociale Zaken Sarah Smeyers (N-VA) kon vorig jaar nog op een storm van kritiek rekenen toen ze aankondigde dat de terugbetaling van anticonceptie in het bestuursakkoord was opgenomen. “Blij dat de taboes weg zijn”, zegt ze nu.

Tegen de regionale televisiezender zei Smeyers vorig jaar letterlijk: “We moeten tegen leefloners durven zeggen dat ze tijdelijk anticonceptie moeten nemen.” De mediastorm brak terstond los. De woorden ‘akelig’, ‘tegen de rechten van de mens’ en ‘seksistisch’ passeerden de revue op Twitter. De Jongsocialisten deelden aan de gemeenteraad condooms uit, om te voorkomen dat sommige gemeenteraadsleden zich zouden voortplanten.

Toen bleek dat in de stad Gent anticonceptie al werd terugbetaald ging de storm wat liggen. Later dat jaar pleitte sp.a-voorzitter John Crombez zelfs voor het invoeren van de maatregel. Nu volgt Leuven, met een sp.a-burgemeester aan het roer, het voorbeeld. “Tot nu toe betaalde de stad Leuven anticonceptie terug tot 25 jaar. De hogere overheid kwam in het verleden tussen tot 21 jaar maar zij schuiven de leeftijdsgrens nu op tot 25 jaar. De stad Leuven wil nog een stapje verder gaan en schrapt simpelweg de leeftijdsvoorwaarde. Het gaat overigens over alle anticonceptiemiddelen en niet enkel over de pil. Ook het spiraaltje komt bijvoorbeeld in aanmerking”, zegt Bieke Verlinden, voorzitter van Zorg Leuven.

Geen kopie van Gent of Leuven

Na de storm van kritiek vorig jaar werd het stil rond de terugbetaling van anticonceptie in Aalst, maar de maatregel is wel degelijk ingevoerd. Schepen van Sociale Zaken Sarah Smeyers (N-VA) zegt wel dat Aalst niet zomaar het beleid van de progressieve besturen uit Gent en Leuven heeft gekopieerd.

“Wij doen het na financieel onderzoek: wie het financieel nodig heeft, krijgt het terug”, nuanceert ze. “Wij werken ook proactief. We bespreken gezinsplanning met cliënten die het op andere dan financieel vlak echt moeilijk hebben. Het gaat om mensen die zoeken naar werk of met verslavingsproblemen kampen. Dan bespreken we of het niet aangewezen is een eventuele kinderwens uit te stellen en eerst de andere problemen aan te pakken. Dan kan terugbetaling van anticonceptie dus ook besproken worden”, vertelt ze.

Standaardprocedure

Ondertussen hoort het bij de standaardprocedure van de Aalsterse maatschappelijk werkers. “Eerst was het een passage in ons bestuursakkoord en dat is dan nadien in de afspraken tussen sociaal comité en de maatschappelijk werkers van de sociale dienst uitgewerkt. De rubriek ‘gezinsplanning’ staat nu in ieder sociaal verslag, dus dat wordt bij iedere cliënt bevraagd. Hoeveel keer we al anticonceptie hebben terugbetaald, die cijfers heb ik niet. Ik voel wel een duidelijke kentering bij de sociale dienst van het OCMW. Het is bespreekbaar geworden en dus niet langer een taboe”, zegt Sarah Smeyers (N-VA).