Sarah Smeyers (N-VA): “Kansarmoede blijft stabiel, maar ‘verkleurt’” Rutger Lievens

14 juni 2019

16u39 0 Aalst Migratie heeft een grote impact op het kansarmoedecijfer in Aalst. Die conclusie trekt schepen van Sociale Zaken Sarah Smeyers (N-VA) uit de nieuwe cijfers van Kind & Gezin over kansarmoede. “Het aantal geboortes bij kansarme gezinnen waarbij de moeder de Belgische nationaliteit niet heeft, stijgt”, zegt ze. Sp.a’er Sam Van de Putte repliceert: “Het maakt niet uit welke nationaliteit ouders van kansarme kinderen hebben.”

Aalsterse kansarmoede blijft stabiel, maar ‘verkleurt’. Dat blijkt volgens schepen van Sociale Zaken Sarah Smeyers (N-VA) uit cijfers over kansarmoede van Kind & Gezin. “Jaarlijks publiceert Kind & Gezin cijfers over kansarmoede. Het aantal geboortes bij kansarme gezinnen waarbij de moeder de Belgische nationaliteit niet heeft, stijgt. Terwijl dat aantal nagenoeg stabiel blijft bij gelijkaardige gezinssituaties waarbij beide ouders wel Belg zijn.”

N-VA: “Armoede verkleurt”

“Toch doet centrumstad Aalst het met 12,3 procent opvallend goed in vergelijking met het provinciaal (13,5%) en het Vlaamse gemiddelde (14,1%)”, zegt de schepen. “De cijfers bevestigen de maatschappelijke realiteit: de samenleving verkleurt, maar de kansarmoede verkleurt sterker. Migratie heeft klaarblijkelijk een grote impact op het kansarmoedecijfer.”

De cijfers bevestigen de maatschappelijk realiteit: de samenleving verkleurt, maar de kansarmoede verkleurt sterker. Migratie heeft klaarblijkelijk een grote impact op het kansarmoedecijfer Schepen van Sociale Zaken Sarah Smeyers (N-VA)

Het aantal geboortes in gezinnen waarbij de moeder ‘niet-Belg’ is, bedraagt in Aalst 21,8 procent. “Bij Belgische moeders ligt dat met 6,4 procent beduidend lager. De factor van migratie op de kansarmoedecijfers moet dus zeker ook worden benoemd”, zegt de schepen. “De meest duurzame uitweg uit de armoede, is een job. De kans op een job verhoogt door integratie en de kennis van het Nederlands. Op alle niveaus moet dus een nòg scherper taalbeleid worden gevoerd. Dat komt zowel de ouders als de kinderen ten goede. Ook dat is gelijke kansen geven”, aldus de schepen. Volgens Smeyers is het van cruciaal belang dat nieuwkomers deze kansen daadwerkelijk grijpen.

Aalst scoort wel beter dan het provinciale én Vlaamse gemiddelde. “Dat is niet vanzelfsprekend voor een centrumstad, waar sowieso meer armoede is dan in minder dichtbevolkte gemeenten”, besluit Smeyers (N-VA). “Onze inspanningen om (kinder)armoede structureel te bestrijden, renderen. We moeten samen met de vele organisaties voortwerken aan het Aalsters armoedebeleid.”

Sp.a: “Kleur maakt niet uit”

Sam Van de Putte (sp.a) zegt dat de afkomst van de kinderen geen verschil maakt. “Het maakt niet uit of kinderen geboren in kansarme gezinnen, waarin beide ouders Belg zijn, gekleurd zijn of niet. Feit is dat kinderen de toekomst zijn”, zegt het Aalsters gemeenteraadslid van sp.a.

Het maakt niet uit of kinderen geboren in kansarme gezinnen, waarin beide ouders Belg zijn, gekleurd zijn of niet. Feit is dat kinderen de toekomst zijn Sam van de Putte (sp.a)

“Nog meer investeren dan vandaag, is broodnodig, om die kinderen kansen te geven op te groeien als volwaardige, verantwoordelijke burgers in een veeleisende samenleving. Kleur maakt echt niet uit”, zegt hij. “De kinderen wonen hier, leven hier, gaan hier naar school, worden hier volwassen, blijven hier. Onderwijs, empathische begeleiding, het leren van de taal, Nederlands, ... Het zijn cruciale sleutels om de samenleving van morgen aan te kunnen. En dat geldt voor iedereen. Iedere euro die je investeert in een kind, telt dubbel. Elke euro voor een kansarm kind, telt driedubbel”, zegt Sam.

“Wat een scherper taalbeleid betreft, dat is zeker noodzakelijk, maar het aanbod kan beter en sneller. Het is belangrijk om nieuwkomers, en ook anderen, aan te moedigen om snel de taal te spreken. En juist ja, dat vraagt meer investeren in mensen, niet in prestigeprojecten”, aldus sp.a.