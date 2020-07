Sanering asbest op Modernite-site in Hofstade dit najaar van start Rutger Lievens

03 juli 2020

15u55 6 Aalst De saneringswerken op de voormalige Modernite-site in de Hekkestraat in Hofstade zullen dit najaar eindelijk van start kunnen gaan. Boven en onder de grond bevindt zich 24.000 kubieke meter asbest. Het asbest zal ingekapseld worden in een vloeistofdichte betonconstructie, een plan dat al sinds 2011 op tafel ligt.

Voormalig N-VA-gemeenteraadslid Ignace Verhaegen kreeg van OVAM informatie dat er eindelijk schot in het Modernite-dossier komt. Het dossier sleept al decennia aan. Modernite sloot in 1984 en ging wat later failliet. Distrihout vestigde zich op de site in 1991, toen het asbestprobleem nog niet bekend was. Eerst dacht men dat er 14.000 kubieke meter asbest aanwezig was, bovengronds en onder een folie. Onderzoek wees uit dat er ondergronds nog eens 10.000 kubieke meter asbest ligt. De piste om het asbeststort te laten inkapselen met een vloeistofdichte betonconstructie ligt sinds de zomer van 2011 op tafel, maar werd nog altijd niet uitgevoerd.

Asbest is een kankerverwekkende stof, weten we ondertussen, maar toch sleept dit dossier al jaren aan. Toch komt er nu schot in de zaak. Het doel van OVAM is om in het najaar te starten met het inkapselen van het asbeststort zodat het terrein later voor economische activiteiten kan worden gebruikt.

De bodemsaneringswerken worden nu voorbereid. Kostprijs: 3,6 miljoen euro.