Sander (18) is CEO voor één dag op YOUCA Action Day Rutger Lievens

17 oktober 2019

18u31 0 Aalst In heel Vlaanderen stonden jongeren vandaag op de werkvloer tijdens de YOUCA Action Day. Het loon dat ze daarmee verdienen gaat naar een goed doel. In Aalst kreeg Sander Hellin (18) de kans om CEO voor één dag te zijn bij het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen.

“Sander Hellin (18) kreeg vandaag de kans naar aanleiding van onze oproep ‘CEO voor 1 dag’ om gedurende 1 dag CEO te zijn van het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen”, zegt Elke Haak van het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen. “Sander is laatstejaarsstudent Economie Moderne talen – SGI in Lennik, leider bij Chiro Were-Di Strijland en dus gewoon om verantwoordelijkheid op zich te nemen.”

Sander stelde zich kandidaat om één dag CEO te zijn om verschillende redenen. “Ik ben ambitieus, nieuwsgierig, op zoek naar uitdagingen en daarom heb ik de kans gegrepen om voor één dag de CEO te zijn van het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen”, zegt hij. “Het was een fijne dag, nog fijner dan ik verwacht had. Ik kreeg een bijzondere invalshoek op het ziekenfonds en de diversiteit aan taken op de werkvloer. Er komt meer bij kijken dan je op voorhand denkt, maar ik zou zeker de kans grijpen mocht ik later de kans krijgen om dit te doen”, zegt Sander.

Ook Vlaams parlementslid Sarah Smeyers (N-VA) kreeg extra assistentie vandaag. Ina De Saeger (17) was te gast bij Vlaams parlementslid Sarah Smeyers (N-VA) in kader van Youca Action Day. Het loon (55 euro) dat zij daarmee verdienen, gaat naar projecten van geëngageerde jongeren wereldwijd. Dit jaar lag de focus op Guinee. “Zij volgde een hele dag het reilen en zeilen van het parlement, leerde wat een goed parlementair medewerker en parlementslid hoort te doen, kreeg een rondleiding in het Vlaams Parlement en nam deel aan een werklunch. Als kers op de taart woonde ze het vragenuurtje ‘aan de overkant’, in de Kamer bij”, aldus Smeyers (N-VA).